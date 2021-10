La Sagra delle Offelle a Parona

Informazioni utili, date e orari per visitare la sagra

Siamo in Lomellina, per l’esattezza ain provincia diper la celebre, che giunge quest'anno alla 53° edizione.per le vie del paese si festeggia il prodotto principe di questa terra con un intenso programma.Ma cos’è l’offella? Una prelibatezza dolce, uncon le estremità appuntite la cui nascita è in parte avvolta nel mistero e risale al fine dell’Ottocento quando due sorelle paronesi ne inventarono la ricetta senza mai rivelarla.Gli(farina di grano tenero, burro, zucchero, uova, olio d'oliva e lievito), la giusta cottura e la tecnica di produzione sono i motivi di tanto successo. Le tecniche si sono evolute certo, dai forni casalinghi si è passati ai sistemi industriali, ma il marchio di garanzia depositato dalla Proloco ne continua a garantire la qualità.Sia che l’assaggiate durante i giorni della sagra o che la acquistiate nei tanti negozi d’Italia, non potete sbagliare: l’offella di Parona èo nei sacchetti che portano il marchio depositato e il sigillo rilasciato dalla Pro Loco Parona.: Sagra delle Offelle: Parona (Pavia).: dal 2 al 4 ottobre 2021.: ingresso gratuito.: sagra gastronomica.: maggiori informazioni sul sito ufficiale della Pro Loco e sulla pagina Facebook dedicata.: il Comune di Parona è raggiungibile seguendo la SS49 Vigevano - Mortara o la SP101.