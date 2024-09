La Sagra della Castagna a Massino Visconti

Informazioni, date e orari della Sagra delle Castagne

Siamo in provincia di, davvero a pochi passi dalle dolci acque del. Qui aanche quest'anno si rinnova un’antica tradizione con la famosa, giunta ormai alla 57° edizione.L'appuntamento è per, quando ritroviamo il punto ristoro che propone il meglio della gastronomia piemontese (mitico il tradizionale pranzo dei Mundelatt in Piazza Mercato con trippa, risotto e castagne). Per l'occasione, dalle 11:45 alle 12:15 è attivo il servizio d'asporto solo per prenotazioni effettuate entro il 3 ottobre, poi. In caso di maltempo la festa è rimandata alla domenica successiva.Tra gli eventi in programma segnaliamo inoltre che sabato 5 ottobre alle ore 15 è prevista la presentazione del libro "Il camaleonte" di Alberto Gulisano presso il cortile della Biblioteca Comunale.Se ti interessa l'argomento, leggi il nostro articolo sulle: Sagra delle Castagne: area mercatale di Massino Visconti (Novara).: 6 ottobre 2024.: ingresso gratuito.: sagra gastronomica.Ore 11:45-12:15 ritiro asporto solo per chi prenota entro il 3 ottobre.Dalle ore 12:30 pranzo e caldarroste per tutti.Intrattenimento musicale con "Le fisarmoniche di Giancarlo Salaris".Maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook della Pro Loco.Prenotazioni: 0322 219713 - 3486027425.: Massino Visconti si trova circa 60 km a nord di Novara.Il comune è raggiungibile seguendo l’A26 (Genova Voltri / Gravellona Toce) con uscita Carpugnino in direzione Gravellona, oppure Meina (Ghevio) in direzione Genova Voltri.