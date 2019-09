La Sagra della Castagna ad Averara

Informazioni utili, date e orari per visitare la sagra

Calendario delle aperture

Ottobre 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

La Val Brembana in Lombardia è da sempre fra i territori dello Stivale più ricchi di castagneti secolari. In questo contesto si svolge nelle giornate della celebrataLa manifestazione è ospitata a, tranquilla frazione del comune di Averara , che in provincia di Bergamo (precisamente a 33 km dal capoluogo orobico) conta, pensate, solo 120 abitanti. L’esigua popolazione poco si preoccupa di questa esiguità demografica, vive in armonia e sa assaporare le cose più belle nella semplicità del quotidiano e nella straordinarietà del prosaico.L’evento, anelato per tutto l’anno, viene organizzato sempre nel medesimo periodo autunnale daiin collaborazione con ilComune.Le famiglie che accorrono a Redivo per vivere tutta la gioia e la freschezza di questo appuntamento possono così conoscere il tesoro delle terre in cui vivono, apprezzare la filiera che porta loro in tavola l’eccezionale prelibatezza della castagna e affrontare appassionantiin lungo e in largo per i boschi, i cui frutti sono destinati a diventare caldarroste.Ammalia il braciere, il lento cuocersi del suo contenuto e l’aria si veste di odori che richiamano ricordi lontani: la Sagra della Castagna è una sintesi di proposte molto ben congegnata.Nell'occasione, la popolazione viene aggiornata sul progettofinalizzato al pieno recupero dei castagni che hanno spento ormai oltre 350 candeline, un'iniziativa divenuta un laboratorio collettivo per la promozione turistica di Averara.Saranno quindi giornate di cultura e di festa nelle quali saziare la propria golosità con leevinte dalla tradizione popolare per una delle sagre delle castagne più importanti d'Italia Sagra della CastagnaRedivo di Averara (Bergamo).5-6-9-11-12-13 ottobre 2019.ingresso gratuito.maggiori informazioni sulla pagina Facebook dedicata.in auto si percorre la SS470 della Val Brembana fino al bivio di Lenna, poi si svolta a sinistra per imboccare la SP 1 in direzione Passo San Marco, poi si gira a sinistra all’altezza del km 42 e tramite la SP 8 si giunge ad Averara, con indicazioni segnaletiche per Redivo.Si consiglia di utilizzare i parcheggi ex asilo, campo sportivo, ditta Siga, Municipio, lungo fiume Mora.La stazione ferroviaria più vicina si trova a Talamona ma si può optare anche per quella di Bergamo, dato che entrambe prevedono collegamenti bus per la località (durante la sagra è operativo un bus navetta per raggiungere Redivo partendo dai Portici.L’aeroporto Orio al Serio di Bergamo è quello di riferimento.