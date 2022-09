La Sagra del Marrone a Roccavione

Informazioni, date e orari della sagra

Calendario delle aperture

Lache si svolge ala seconda domenica di ottobre è la più antica del Piemonte, forte di oltre mezzo secolo di storia che ha cullato una risorsa la cui versatilità nell’impiego in cucina fa la felicità creativa dei migliori chef locali.La Sagra del Marrone è come ogni anno la ciliegina sulla torta di un calendario di per sé molto fitto.Laqui è veramente molto amata, un alimento nutriente, composito e ideale per scaldare le giornate autunnali nel placido contesto rurale. È la gemma della Val Vermenagna e la festa le rende il giusto onore richiamando moltissime persone, turisti, semplici curiosi ed esperti agresti interessati a carpire nel tempo l’evoluzione del sapore tipico dellanell’ambito di un evento che sollecita la voglia di convivialità e dello stare insieme.La 59° Sagra del Marrone di Roccavione torna, quando comincia la distribuzione dei favolosi frutti, all’articolarsi delper le vie del paese, e ancora eventi collaterali, mostre, e concerti.Ilrispetta una tabella di marcia ormai consolidata e si comincia presto con la(appunto i marroni locali) di cui si possono sentire i primi voluttuosi profumi nell’aria, poi è il turno dell'apertura delle bancarelle aspettando lache dà il via alla degustazione delle castagne fra artisti di strada, spettacoli e mostre nel centro storico.Se ti piacciono le castagne, leggi anche il nostro articolo sulleSagra del Marronecentro storico di Roccavione (Cuneo).9 ottobre 2022.dalle ore 10 alle ore 18 circa.ingresso gratuito.sagra.maggiori informazioni sul sito del Comune e sullla pagina Facebook della Pro Loco o contattando il Comune di Roccavione al numero di tel. 0171 767108.dain auto bisogna passare da Carmagnola, Fossano, Cuneo per poi arrivare a Roccavione.La stazione ferroviaria è in paese, sulla linea Torino-Cuneo-Limone, ma se si preferisce si può scendere a Cuneo e salire sull’autobus di linea che parte ogni ora dal piazzale davanti alla stazione ferroviaria.