La Sagra del Tartufo a Castel del Rio

Settembre è periodo di sagre un po' in tutta Italia. Tra le tante che si svolgono nel nostro paese, lesono tra le più amate. Si calcola che nella penisola si producano circa 95 tonnellate di tartufi ogni anno; anche in Emilia-Romagna il prezioso fungo ipogeo (cioè che vive sottoterra) viene celebrato con appuntamenti dedicati., sulle rive del Santerno, per due weekend consecutivi – rispettivamente il– si svolge la, che segue di poche settimane ladi fine agosto.Vendita diretta, stand gastronomico e mercatino accolgono i sempre più numerosi visitatori e golosi nel paese famoso per il caratteristico Ponte degli Alidosi.Ai peccati di gola pensano i cuochi della festa con undavvero invitante che prevede antipasto, bis di primi, un secondo e infine il dolce (facoltativo, 3,50 euro), ma ci sono comunque anche menù fissi alternativi senza tartufo e nella versione con o senza glutine.Solo nella serata diil menù prevede iin sostituzione ai primi piatti proposti.La sagra si svolge anche in caso di pioggia grazie alla tensotruttura montata nel prato alle spalle di Palazzo Alidosi, che permette di godersi la giornata con qualsiasi condizione atmosferica.Sagra del Tartuforetro di Palazzo Alidosi, Castel del Rio (Bologna).7-8-14-15 settembre 2024.ingresso gratuito.Menù fisso 28 euro, bevande escluse.Dolce (sorbetto al limone) 3,50 euro - facoltativo.Menù fisso senza tartufo o senza glutine 15 euro.sagra gastronomica.Sabato 7 settembre 2024Ore 19-22 apertura stand gastronomicoDalle ore 21 CICCI BAGNOLI QUARTET feat. ANDREA INNESTO.Domenica 8 settembre 2024Ore 12-14 e 19-22 apertura stand gastronomicoOre 20:30 ACHTUNG BABIES (U2 tribute).Sabato 14 settembre 2024Ore 19-22 apertura stand gastronomicoDalle ore 21 GEM BOY.Domenica 15 settembre 2024Ore 12-14 e 19-22 apertura stand gastronomicoOre 20:30 LE COMETE DI ROMAGNA.maggiori informazioni e i menù sono disponibili sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook dedicata.Castel del Rio si raggiunge facilmente dapercorrendo la SP610 Montanara in direzione di. Viceversa, per chi arriva dalla Toscana, da Firenzuola basta percorrere la SP610 Montanara in direzione di Imola.