La Sagra della Patata a Montecrestese

Andiamo in Piemonte , ma fin su nella provincia del Verbano – Cusio – Ossola, per celebrare il tubero per eccellenza, a Montecrestese per l’esattezza dove da ben ventiquattro anni si organizza la. In programmaquesta festa propone un menù con, pasta e patate,, patate e merluzzo,con brasato all'ossolana, arrosto con patate fritte, insalata di patate, torta di patate e il, preparato dal panificio Meneghello di Crodo con farina di segale, frumento e granoturco. Grigliate di carne, carne salata del Trentino e buon vino assolano completano l’offerta.Il punto forte della manifestazione , organizzata dall’Associazione Turistica Pro Loco Montecrestese, restano loro i più 200 volontari di cui 70 tra donne occupate a impastare in cucina. Sono più di 700 i posti coperti e 1400 mq del palatenda che consente di mangiare anche in caso di maltempo. Una kermesse che per questa edizione si definisce sperimentale con alcune novità interessanti: ledell’Ossola saranno condite con l’olio extra vergine di oliva della Basilicata e verrà testata una nuova farina a km 0.Oltre al buon cibo come sempre anche tanto divertimento con la prova didegli stihl timbersports con motoseghe dotate di lame fatte a mano, l’area Spatash dove tutte le sere dalle 20 va di scena lacon dj e distribuzione dello, e poi, musica,di varie qualità di patate a produzione artigianale. Venerdì 24 è prevista l’inaugurazione (alle 21,30) con un concerto.Segnaliamo infine che la sagra della patata si conferma una eco-festa, attenta all’ambiente, dove vengono utilizzate solo posate lavabili e materiale compostabile.: La sagra della patata: Montecrestese (Verbano – Cusio – Ossola): dal 24 al 27 agosto: non disponibili: ingresso gratuito: sagra gastronomica: sulla pagina facebook della manifestazione: siamo a Montecrestese, a circa una decina di chilometri da Domodossola. Il comune è raggiungibile seguendo la Statale 33 Gravellona Toce – Sempione con uscita Montecrestese-Crevoladossola.