La Sagra della Nocciola a Cortemilia

Informazioni utili, date e orari per visitare la sagra

Calendario delle aperture

Agosto 2018 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

, si rinnova come ogni anno da ben 64 edizioni l’appuntamento con la: non una qualunque, ben inteso, ma quella Tonda gentile trilobata o Tonda gentile che qui nelle Langhe trova la sua zona di produzione per eccellenza. Una varietà autoctona che dal 1993 si fregia del riconoscimentoe che cresce bene solo qui in Piemonte Cortemilia è uno dei centri di produzione di questa varietà, i paesaggi sono quelli dell’, panorami fatti di declivi dolci disegnati da vigneti e noccioleti, di certo un buon posto dove fare anche solo una gita magari proprio in occasione di questa manifestazione.Come sempre si da il via alla sagra vera e propria con una cerimonia di inaugurazione (prevista per il) nei locali dell’ex convento francescano e con la caratteristica sfilata per le vie del paese che prevede il tradizionale; ma durante tutta la manifestazione sono previstiper le vie del paese con degustazione e vendita delle nocciole e di tutte le eccellenze culinarie langarole.Tra gli eventi collaterali da non perdere, la 20° Fiera regionale del dolce alla Nocciola Igp, del vino di Langa e dei prodotti tipici (domenica). E sì, perché pare proprio che sia nata qui la famosa, che ha dato ampio lustro ai nostri maestri pasticceri all’estero.Per tutta la durata della Sagra della Nocciola non mancano serate musicali, animazione e giochi per bambini, bancarelle di artigianato e collezionismo.: Sagra della Nocciola: Cortemilia (Cuneo).: dal 18 al 26 agosto 2018.: in fase di definizione. Maggiori informazioni sulla pagina Facebook dedicata.: ingresso gratuito.: sagra gastronomica.: siamo circa 90 km a est di Cuneo ; Cortemilia è raggiungibile in auto da Torino seguendo l’A6 con uscita Carmagnola , proseguire per Sommariva del Bosco verso Alba , continuare sulla provinciale 429; da Milano con l’A7 uscita Alessandria sud, proseguire per Acqui Terme in direzione Ristagno e seguire le indicazioni per Cortemilia.