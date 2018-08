La Sagra del Pistacchio a Brolo

Informazioni utili, date e orari per visitare la Sagra

Appuntamento fisso da ormai diversi anni qui a Brolo , sulla costa tirrenica della Sicilia, a un’ottantina di chilometri da Messina . Ogni estate, il, torna laovvero dell’, organizzata dall’Associazione Maria Santissima Addolorata di Piana di Brolo, patrocinata dal comune di Brolo e dalla Regione e tutta dedicata al pistacchio.Oro verde perché la Sicilia è l’unica regione del Bel Paese dove si produce la pistacia vera e la sorella etnea, con oltre tremila ettari in coltura specializzata, si esprime al meglio nella produzione della varietà Dop celebrata con la Sagra del Pistacchio di Bronte La sagra si svolge come di consueto al, a 500 metri dallo svincolo autostradale, e a partire dalle 20 promettedell’oro verde da gustare in ogni modo: pasta, gelati, dolci, arancine e pizze, tutte rigorosamente al. Gli stand gastronomici offrono un vero e proprio percorso del gusto che coinvolge l’intero quartiere di Contrada Piana di Brolo. Non solo gastronomia qui a Brolo ma anche tanto divertimento e tanta musica che accompagnerà i visitatori fino a tarda sera.Se avete in programma di fare un salto alla Sagra dell’oro verde, il consiglio è quello di arrivare in mattina e spendere del tempo per ammirare i panorami di questo borgo suggestivo, circondato com’è dai Nebrodi e da una vasta pianura di giardini che arriva fino al mare, e che ruota tutt’intorno al castello costruito nel XIII secolo su una rupe a difesa del tratto di costa tra Capo d'Orlando e Capo Calavà.: Sagra dell'Oro Verde (Pistacchio): Brolo (Messina): 17 agosto: dalle 20: ingresso gratuito: sagra gastronomica: sulladella manifestazione: siamo a Brolo, comune sulla costa tirrenica collegato a Messina e Palermo dalla A20 Messina – Palermo, uscita Brolo - Capo d'Orlando est.