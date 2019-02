Il Carnevale di Brolo

Ildi Brolo vanta origini abbastanza lontane nel tempo: se ne ha notizia fin dal 1930, quando era usanza dei contadini festeggiare per le strade del paese conDurante gli anni '50 i festeggiamenti si trasferiscono nelle case private e vedono la nascita della figura del "", che aveva il compito di farsi riconoscere dal padrone di casa, al quale presentava un gruppo di amici rigorosamente in maschera.Intorno alla fine degli anni '60 nasce l'usanza per le madri e i figli di girare per il paese, indossando, a imitazione delle immagini trasmesse in televisione nel dramma storico "". Nello stesso periodo anche gli studenti universitari iniziano a ingegnarsi nella creazione di personaggi allegorici per i carri, ispirati ai politici brolesi del tempo. Negli anni '80 ha inizio la tradizione dei costumi realizzati con la cartapesta, in concomitanza con l'organizzazione dei primida parte della Pro Loco brolese nel 1984.Una delle maschere tipiche della provincia messinese è quella di, che nasce nel seno della tradizione della, fra il seicento e il settecento. La maschera, che è quella di un servitore, indossa un abito ampio di colore azzurro con una calotta bianca e un berretto di feltro bianco o grigio. Le caratteristiche caratteriali incarnate sono quelle della golosità e della pigrizia.è invece il nome della maschera che è diventata la mascotte dell'appuntamento.Il programma del Carnevale brolese 2019 è come sempre organizzato dall'Associazione Carristi di Brolo.