La Sagra del Vino Cotto a Loro Piceno

In programmaper la 48° edizione, ilnon è solo uno dei più longevi, ma anche uno dei più famosi eventi delle Marche Per ben quattro giorni con divesi palchi allestiti ogni sera, questo suggestivo borgo del maceratese propone arte, cultura, ottima musica, spettacoli, gastronomia locale e l'immancabile vino cotto alla cui produzione Loro Piceno è legato a filo doppio.Vino tipicamente marchigiano, che interessa la ristretta zona enologica del maceratese e di una parte del fermano, il vino cotto è anche chiamatoper via dellacon sfumature che tendono al nocciola. La sua produzione è davvero antica, lo cita già, e prevede una tecnica di vinificazione rimasta quasi invariata nel corso dei secoli.che trova qui a Loro Piceno la sua più alta espressione, tant’è che nei palazzi nobiliari e padronali per le vie del paese, si ritrova un’interessante architettura progettata proprio in funzione della pigiatura dell'uva e della bollitura del mosto nelle caldaie di rame. Il Vino Cotto è stato inserito nell'elenco nazionale dei prodotti tradizionali nel 2000.Durante la Sagra del Vino Cotto, oltre allenelle numerose cantine, è possibile visitare la, allestita negli ambienti adiacenti al chiostro della chiesa di San Francesco dove vengono ricreate le diverse fasi di lavorazione del vino cotto.: Festival del Vino cotto: Loro Piceno (Macerata).: dal 22 al 25 agosto 2019.in fase di definizione. Maggiori informazioni sulla pagina Facebook dedicata.ingresso gratuito.sagra gastronomica.: siamo a una ventina di chilometri a sud di Macerata . Il comune è raggiungibile con l'A14 uscita a Macerata/Civitanova Marche, proseguire sulla SS77 in direzione di Tolentino/Macerata, uscire in direzione Macerata Ovest/Sforzacosta, prendere la SP78 in direzione di Ascoli Piceno