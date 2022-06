La Contesa dello Stivale a Filottrano

Informazioni utili, date e orari per partecipare alla festa

Andiamo in provincia di, anche se i panorami sono già quelli del Maceratese, per una rievocazione storica tra le più curiose d’Italia, lain programma ailÈ una manifestazione longeva, ormai giunta alla 43° edizione, in cui il borgo marchigiano torna indietro nel tempo per far rivivere le atmosfere del Quattrocento.L’anno era quello dele all’ordine del giorno c’erano glidi Filottrano e; proprio durante una rappresaglia gli osimani catturarono cavalli e buoi mentre i filottranesi presero un soldato nemico che però riuscì a fuggire e loper il quale era trattenuto, restato in mano ai filottranesi, diventò un simbolo di rivalsa. Così i giovani del paese presero l’abitudine di portare in giro per le vie del borgo un fantoccio di paglia che calzava lo stivale per poi bruciarlo tra sberleffi all’avviso dei nemici osimani. La tradizione si perse nei secoli per poi essere riportata in vita nel 1979 con la prima rievocazione storica della Contesa.Sono davvero tantissimi glia cui assistere: la corsa delle oche, la, la corsa sui trampoli e il tiro alla fune, esibizioni di musica, giullari, sbandieratori, i mercatini a tema e l’accampamento degli armati.Nella giornata conclusiva le taverne cittadine restano aperte per offrire il meglio della, mentre il suggestivocon oltre 500 figuranti sfila per le vie del centro. La manifestazione si chiude poi con la corsa aal termine della quale la contrada vincitrice incendia il fantoccio di paglia con tanto di stivale.: Contesa dello Stivale: Filottrano (Ancona).: 6-7 agosto 2022.maggiori informazioni e dettagli sul sito ufficiale o sulla pagina Facebook dedicata.ingresso gratuito.rievocazione storica.: siamo nelle, circa una trentina di chilometri a sud di Ancona. Filottrano è raggiungibile dalla Superstrada (Ancona-Fabriano) con uscita Jesi ; con l’A14 uscita Ancona Nord direzione Roma o Ancona Sud, direzione Osimo e poi Filottrano.