La Sagra dei Ceci e dello Zafferano a Navelli

Informazioni utili, date e orari per visitare la sagra

Calendario delle aperture

Agosto 2022 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

C’è una conca che si apre tra i monti dell’Appennino abruzzese, un altopiano che da secoli è rinomato per due alimenti doc: i ceci e lo zafferano. Siamo a, al centro dell'altipiano, in uno dei, dove dopo due anni di sosta per la pandemia torna l'attesissima, giunta ormai allaPer la sagra, nel fine settimana del, Navelli si veste a festa. Contestualmente si svolge anche la, dove si può scoprire la tradizione maschile della lavorazione del ferro battuto e quella femminile dei pizzi e dei ricami; seguendo il corteo storico (cavalieri, sbandieratori, tamburini e damigelle) passerete dalla zona medievale a quella rinascimentale dell’abitato che con pieno merito figura tra i ‘Borghi più belli d’Italia’.Ovviamente, il lato gourmand fa la sua parte: aglidella Sagra dei Ceci e dello Zafferano il profumo della ‘regina delle spezie’ impera e regala sfumature speciali a risotti, pennette, supplì. I ceci vengono serviti con verdure o in salse al pomodoro e, per appetiti robusti, la sfida è accettata tra porchette, arrosticini e piatti di carne.La tradizione contadina si manifesta anche con il, che si svolge domenica 21 agosto alle ore 17, sempre abbinato alla Sagra dei Ceci e dello Zafferano: una parodia bonaria e del tutto incruenta del, in cui gli asinelli – fedeli compagni del lavoro nei campi – affrontano un percorso di 200 metri. I cavalieri si possono ostacolare tra loro, ma è vietatissimo, pena l’immediata squalifica, torcere un solo pelo agli animali.Per chi vuole trascorrere qualche giorno da queste parti ricordiamo che la conca di Navelli si trova a 700 metri s.l.m. ed è base per escursioni verso le pendici del Gran Sasso.Se poi la zona e il borgo vi saranno rimasti nel cuore, consigliamo di tornarci in autunno per scoprire la meraviglia dei campi di zafferano in fiore, il lavoro paziente dei contadini per raccoglierne gli stigmi all’alba, la pazienza delle donne del villaggio che li ‘sfiorano’ ancora a mano.: Sagra dei Ceci e dello Zafferano - Palio degli Asini: PIazza San Pelino, Navelli (L’Aquila).: 20-21 agosto 2022.: ingresso gratuito.: sagra enogastronomica.- 44ª Sagra dei Ceci e dello Zafferano: sabato 20 agosto dalle ore 17, domenica 21 agosto dalle ore 10.- 40° Palio Degli Asini: domenica 21 agosto ore 17.- Maggiori informazioni sulla pagina Facebook della Pro Loco.: siamo 35 km a sud-est di L’Aquila.In auto, Navelli si raggiunge con l’autostrada A25, da Pescara (uscita Bussi sul Tirino, poi 23 km sulla ss 153 in direzione L’Aquila), o con la A24 da Roma (uscita L’Aquila Est).Trasporto pubblico: bus dell’Arpa (autolinee regionali abruzzesi) dalla stazione FFSS di Pescara.