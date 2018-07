Il Palio di Malpaga a Cavernago

Informazioni utili, date e orari per visitare il Palio

Proiettarsi per due giorni in pieno Quattrocento, provare come si viveva in una fortezza di pianura, difesa da un’imponente cinta muraria, sorvegliata da un torrione merlato? È l’emozione offerta,dal, che riporta a quel tempo remoto nel Castello di Malpaga, a Cavernago , in provincia di Bergamo , che fu quartier generale del condottiero Bartolomeo Colleoni.I visitatori, una volta varcate le soglie del castello durante il Palio di Malpaga, vengono avvolti in atmosfere che sanno di medioevo da una sequenza ininterrotta di teatralizzazioni in cui si alternano situazioni di vita civile e di vita militare dell’epoca. A far rivivere rigori e disciplina di guerra sono gli(creati da figuranti in armatura che ricreano spezzoni di vita quotidiana ai tempi degli assedi), idi cavalieri in arme, la. La dolcezza della vita di corte riappare nelle sfilate in abiti d’epoca, nelle, negli antichi mestieri riproposti da botteghe artigiane, nelleIn tema gastronomico, uno dei clou della rievocazione storica del Palio di Malpaga sarà ladi sabato 11 agosto (se siete interessati, fatevi sotto: prenotazione obbligatoria e posti a tavola limitati).Per l’occasione l’antica Piazza d’Armi si trasformerà nello scenario di un banchetto a lume di candela, sotto le stelle. Portate rigorosamente d’epoca, servite su piatti di maiolica e bicchieri in coccio da camerieri vestiti in abiti medievali, dopo che il Gran Sinisalco ne avrà spiegato origini e storia. Ad allietare la cena, le esibizioni di classici personaggi che vivevano a corte: mangiafuoco, sbandieratori, giullari, menestrelli.In occasione del Palio di Malpaga il castello – rimasto a discendenti del Colleoni fino al 1880, oggi è una struttura ricettiva di charme – sarà aperto al pubblico con visite guidate ai saloni affrescati e impreziositi da mobili d’epoca. Le aperture straordinarie continueranno nella settimana seguente, a cavallo di Ferragosto, nei giorni della, che coinvolge, oltre al Castello di Malpaga, anche il Castello di Cavernago.: Palio delle Quattro Contrade di Malpaga: Castello di Malpaga, Cavernago (Bergamo).: 11-12 agosto 2018.: sul sito ufficiale della manifestazione.ingresso a pagamento.rievocazione storica.: siamo 12 km a sud-est di Bergamo, a breve distanza dall’Aeroporto di Orio al Serio e dell’uscita Seriate lungo la A4. Trasporto pubblico: bus locali dalla stazione autobus Bergamo sud (linea Q).