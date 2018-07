La Sagra della Cucuzzata a Vitigliano, Santa Cesarea Terme

Informazioni utili, date e orari per visitare la Sagra

, una piccola frazione di Santa Cesarea Terme , su un pendio affacciato sul canale d’Otranto, si svolge ogni anno da ormai più di trent’anni anni una festa molto particolare e suggestiva al pari della Festa della bruschetta, stiamo parlando dellain programmaI paesaggi, i profumi, le tradizioni e le abitudini alla festa e al divertimento sono quelle tipiche della Puglia e del; per due giorni la piazzetta degli Angeli si anima diper rendere onore alla cucuzzata, un mix tra lae il semplice pane preparato seguendo l'antica ricetta e impastato con i prodotti di questa terra, zucchine, olive nere, pomodoro, peperoncino e olio d'oliva.Lasciatevi tentare dalle bancarelle vestite a festa e assaggiate le saporite pagnottelle, proseguite degustando le tante altre prelibate specialità locali come le, lee la, il tutto annaffiato da buon vino. Le serate saranno anche allietate da, esibizioni folcloristiche locali e lezioni di pizzica gratuite per turisti che vogliono saperne di più della tradizione salentina.La Sagra della Cucuzzata è un’ottima occasione per passare un weekend nell’incantevole borgo di Santa Cesarea Terme – il cui nome pare derivi da una dolce fanciulla in fuga dalle insidie del padre – piacevole località balneare, conosciuta per le sue scogliere e le spiagge dorate, ma anche per la rinomata stazione termale e la presenza di acque sulfuree utili per la cura e il benessere del corpo.: La Sagra della Cucuzzata: Vitigliano, frazione di Santa Cesarea Terme (Lecce): dal 4 al 5 agosto: non disponibili: ingresso gratuito: sagra gastronomica: sulladella manifestazione: siamo a circa 40 chilometri da Lecce; il comune di Santa Cesarea Terme si raggiunge con l’A16 Napoli-Bari, da qui superstrada fino a Lecce, Maglie, Otranto e lungo il tratto costiero fino a Santa Cesarea Terme.