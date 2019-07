La Sagra della Melanzana a Castri di Lecce

Informazioni utili, date e orari per visitare la sagra

Castri di Lecce , nell’entroterra salentino, si respira odore di melanzana cotta e servita in tutte le salse;, ovvero laL'evento, giunto ormai alla sua XIX edizione, è l’occasione buona per assaggiare questa squisitezza: lanella sua forma più classica rossa o bianca, all’interno di fumanti polpette, come impasto delleovvero pasta ritorta fatta in casa, saltate in padella con pomodoro fresco, oppure usata come condimento di arrosti e bruschette, e perché no, magari anche come dolce nella forma della parmigiana diUna festa decisamente mangereccia quella di Castri di Lecce organizzata dallae tutta da vivere nella consueta cornice di; una sagra nata con l’intento di rallegrare gli abitanti del comune ma che negli anni è diventato un appuntamento imperdibile per i tanti visitatori Puglia e che vengono deliziati dalle marangiane, dai tanti e gustosi piatti tipici locali e anche dalla, dallae dai canti.Un weekend all’insegna della gastronomia, certo, ma non dimenticate che poco distante si estende il mare pugliese , quello bello salentino, e pochi chilometri a nord si può visitare il magnificoche è Lecce Un’ultima curiosità è relativa al dialetto parlato a Castri di Lecce: si tratta di unnella sua variante centrale con influenze che ci riportano a tutte le passate dominazioni, dai messapi agli spagnoli.

Nome: Marangiane in festa – Sagra della Melanzana

Dove: Castri di Lecce (Lecce).

Date: dal 26 al 29 luglio 2019.

Orari e programma:

-Venerdì 26 luglio Antonio Catrignanò

-Sabato 27 luglio Rewind

-Domenica 28 luglio I Scianari

-Lunedì 29 luglio Folkalore e Calanti

-Maggiori informazioni sul sito ufficiale del Comune.

Biglietto: ingresso gratuito.

Tipologia: sagra gastronomica.



Come arrivare: siamo a una quindicina di chilometri a sud di Lecce, a cui il paese è collegato dalla SS16.



Scopri tutti gli eventi in Puglia.

Calendario delle aperture

Luglio 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.