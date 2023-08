La Sagra di San Rocco a Lozzo Atestino

Informazioni, date e programma della sagra

La ricorrenza è quella classica del Santo, che si celebra il 16 agosto, ma lain programma a Lozzo Atestino , sulle prime pendici del, al confine tra i territori die di, è soprattutto un’occasione perfetta per calarsi nelldi un maniero - nello specifico il Castello di Valbona, cuore della manifestazione - e viaggiare a ritroso nel tempo, fino al più remoto medioevo.La Sagra di San Rocco di Lozzo Atestino si sviluppa quest’annoe propone una sfilata storica,, musica e manifestazioni sportive.Alla festa di San Rocco Patrono irrompe la storia, in un castello che fu baluardo dei Carraresi tra Trecento e Quattrocento, poi passò in mano Veneziana, mentre oggi è location d’effetto per eventi.Mercoledì 16 agosto, giorno dedicato a San Rocco, il momento più suggestivo della festa è lache dalle 20:30 si snoda per le strade del paese, illuminate dalle torce. La statua del Santo alloggiata su un carro trainato da buoi e scortato da cavalieri in arme.Di seguito riportiamo il programma completo della festa.: San Rocco Patrono: Valbona, frazione di Lozzo Atestino (Padova).: dal 12 al 16 agosto 2023.ingresso gratuito.processione e rievocazione storica.Sabato 12 agosto "Valbona sotto le stelle"ore 22 DJ Morgan - Stargate - Afro sotto le stelleAndrea Meggio DJ guest e vocalist.Domenica 13 agosto "Valbona sotto le stelle"ore 7 Manifestazione pesca sportivaore 22 Stereo Città Live - Gadrget, animazione e musica con DJ Simo e l'energia voclae di VJ Lisa.Lunedì 14 agostoore 21 Serata musicale con Urban Country.Martedì 15 agostoore 9 Biciclettata aperta a tuttiore 21 Serata musicale con DJ Dany.Mercoledì 16 agostoOre 20:30 Santa messa e processione medievale per le vie del paese.Dal castello alle vie paesane, al lume di torica, viene trasprtato il Santo Patrono accompagnato da figuranti popolani, banda musciale e sbandieratori.Ore 22 Spettacolo di focoleria este medievale.Serata musicale con DJ Romeo Leopardo.Tutte le sere stand gastronomico.Maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook dedicata e sulla pagina Facebook della Pro Loco.: siamo a Lozzo Atestino, 30 km a sud-ovest di Padova, facilmente raggiungibile dalla A4 (uscita Monselice, seguire per Este e poi Vò Euganeo) o dalla A31 (uscita Albettone – Barbarano). Trasporto pubblico: autobus di Busitalia Veneto dalla stazione FFSS di Padova (con cambio a Vò Euganeo).