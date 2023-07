La Festa di Maria SS. di Mellitto a Grumo Appula

Nel paese di Grumo Appula, nell’entroterra pugliese, a pochi chilometri da Bari, ogni anno la quarta domenica di luglio (l’edizione di quest'anno è in programma il 29-30-31 luglio 2023) si svolge una delle più tradizionali manifestazioni legate alla religiosità popolare, la Festa di Maria SS. di Mellitto.



È un evento che richiama migliaia di visitatori, tra cui i fedelissimi concittadini che ormai risiedono all’estero e che seguono l’evento anche a distanza. La Madonna di Mellitto è infatti considerata la patrona dei campi e insieme la Santa Protettrice di tutti i grumesi nel mondo.



L’omaggio degli abitanti alla Madonna inizia come d’abitudine due settimane prima, quando si assiste al pellegrinaggio a piedi dei fedeli da Grumo Appula a Mellitto per prelevare la statua raffigurante la Madonna, un percorso di circa 9 km da precorrere rigorosamente a piedi, una celebrazione che quest’anno per la prima volta è notturna. Prima della festa vera e propria è prevista la traslazione alla Chiesa Matrice.



L'appuntamento entra nel vivo sabato 29 luglio, quando la festa di Maria SS. di Mellitto inizia con l’attesa processione (ore 20) e la sfilata dei bellissimi carri votivi, trainati da cavalli o buoi, realizzati con centinaia di colorati fiori di carta velina realizzati a mano.



Domenica 30 luglio, dopo la messa di commiato alla Vergine in Chiesa Matrice, si svolge la processione dei carri devozionali e l’ultima processione che riporta la statua alla Cappella della SS.Trinità. Lo spettacolo è unico perché ogni abitante vuole omaggiare la propria Santa lanciando dai balconi, addobbati con coperte ricamate e petali di fiori.

Un’ultima fatica dunque: a farla le donne che portano a spalla la Sacra Immagine. Una volta giunte alla Cappella della SS.Trinità, la statua viene ricoperta da un drappo speciale e riportata a Mellitto.

La giornata prosegue con la distribuzione delle panelle benedette devozionali o pani benedetti, che anticamente venivano cotti in casa e distribuiti ai bisognosi, per poi terminare con lo spettacolo pirotecnico notturno.

Informazioni utili, date e programma della festa

Calendario delle aperture

Luglio 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

: Festa di Maria SS. di Mellitto: Grumo Appula (Bari).: 29-30-31 luglio 2023.ingresso gratuito.evento religioso.Sabato 29 luglioOre 8 Fragorosa Diana.Ore 20 Solenne processione per le vie cittadine seguita dai tradizionali carri infiorati.Domenica 30 luglioOre 6:30 Santa messa in Chiesa Matrice.Ore 7:30 Processione di rientro a Mellitto seguita dai carri infiorati.Ore 9 e ore 12 Fragorosa Diana.Ore 12-24 I carri infiorati in mostra sulla Piana di Mellitto.Ore 20 Processione sulla Piana di Mellitto e distribuzione delle panelle.Ore 22:30 spettacolo pirotecnico.Lunedì 31 luglioOre 8-24 I carri infiorati in mostra sulla Piana di Mellitto.Ore 19 Santa messa.Ore 21 Spettacolo musicale "I Parsifale, tribute band Pooh".Il programma dettagliato di tutti gli eventi civili e religiosi si può consultare sulla pagina Facebook della festa.Grumo Appula dista circa 20 km da Bari, a cui è collegata dalla SS96.