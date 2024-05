La Sagra te lu Ranu a Merine

Informazioni, date e orari della Sagra te lu Ranu

Ad appena 3 km da, piccola frazione di Lizzanello, richiama i turisti con la, in programma nel fine settimana delper la 30° edizione. Questa manifestazione è legata alla riscoperta del grano – in dialetto ranu – risorsa di terra così importante e vitale per Merine, ma anche alla simbologia mariana e cristiana.Gli ingredienti della festa sono le tantedella tradizione da assaggiare:, grano duro pestato a mano, lessato e condito con pomodoro fresco, formaggio e peperoncino;, fave secche sgusciate e lessate, crostini di pane fritto e cicoria saltate in olio extravergine d’oliva;, minestra di legumi misti lessati e saltati con l’aggiunta di rape, pezzi di pane fritto e peperoncino;, impasto di pane casereccio con olio, cipolla, pomodoro, olive nere o verdure varie;, frisa di grano o di orzo o di farina tritordeum condita con cipolla, pomodoro, rucola e olio e le immancabili, recchiette di farina bianca di grano duro condite con cime di rape, aglio olio e peperoncino.Per tutte e tre le sere nelle vie del centro storico si alternano spettacoli,: Sagra te lu Ranu: Merine, frazione di Lizzanello (Lecce).: dal 19 al 21 luglio 2024.ingresso gratuito.sagra gastronomica.: maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook dedicata.: da Lecce percorrere la tangenziale e uscire all’indicazione Merine – Vernole – Melendugno.Un’ampia zona parcheggio custodita e a pagamento si trova all’ingresso di Merine (accesso dalla Lecce-Vernole) e prevede un servizio navetta verso le aree della festa.Altre aree di sosta (non a pagamento e non custodite) si trovano nella zona est di Merine nei pressi dello stadio comunale e dei Giardini d’Atena.