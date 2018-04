Festa del Risotto a Villimpenta: la sagra e la ricetta

Decine di quintali di riso cucinati dai mastri risottai, una vera e propria maratona culinaria che richiama ogni anno qui a Villimpenta migliaia di buongustai per la Festa del Risotto in programma per ben tredici serate, ovvero il 31 maggio, 1-2-3-4-7-8-9-10-14-15-16-17 giugno 2018.



In questa piccola località della provincia mantovana solcata dal fiume Tione, terra di confine quasi al confine con il veronese, il risotto si celebra ormai da ben 72 edizioni, da quando fin nel primo dopoguerra gli abitanti di Villimpenta amavano salutare l’arrivo della primavera stando in compagnia e cucinando il piatto principe della propria tradizione; con il passare degli anni la manifestazione è cresciuta sempre più diventano un appuntamento gastronomico molto atteso e oggi la festa richiama visitatori da tutto il nord Italia.

Sagra del Risotto

Ricetta del Risotto alla villimpentese

Ingredienti per quattro persone:



500 gr. di riso semifino Vialone Nano

acqua salata 2 litri

3,5 hg. di carne di maiale non troppo magra macinata grossolanamente

e condite con sale, pepe e uno spicchio di aglio ridotto in poltiglia. 1/2 hg. di burro

1 hg. di grana

1/4 di bicchiere di vino bianco secco

Procedimento: in un paiolo di rame (ma ora si usano paioli il lega d'alluminio), si fa bollire l'acqua. Raggiunto il bollore, si getta il sale e quindi il riso, facendo in modo che nel recipiente si formi un cono, la cui punta emerga dal pelo dell'acqua per un paio di centimetri circa: questa è la quantità necessaria per la cottura del risotto. Da quel momento, orologio alla mano, si fanno passare 5 o 6 minuti circa e per evitare che il riso si attacchi al fondo del paiolo, si mescola di tanto in tanto.



Dopo questo tempo, quando il riso rimane asciutto dall'acqua, si copre con un panno che deve essere posto a contatto con il riso stesso, e poi con un coperchio. Si porta la fonte di calore al minimo, o addirittura si toglie il paiolo dal fuoco, e si lascia il recipiente coperto per circa 15 minuti. Intanto il riso cuoce con il vapore della poca acqua rimasta.



Nel frattempo si cuoce il macinato di maiale nel burro, con l'aggiunta del vino. Cotto il riso, si condisce col "pisto" e col formaggio.



Ed ecco il prodigioso risotto pronto da portare in tavola, per soddisfare il palato di tutti. Il riso sarà perfettamente riuscito se nel piatto si potranno, come si dice a Villimpenta, "contare i grani".

Informazioni utili, date e orari per partecipare alla festa

Calendario delle aperture

Maggio 2018 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Giugno 2018 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

La sagra rappresenta l'occasione per alimentare la rivalità con il paese di, che si trova al di là della ferrovia: in tutte e due le località si prepara il risotto con il pesto di maiale. Ebbene, entrambi i paesi si contendono il primato dell'invenzione di questa ricetta! Si tratta di carne di maiale che non deve essere troppo magra e che va macinata in maniera grossolana, da cuocere nel burro e da sfumare con un po' di vino bianco.Il riso che bolle in pentola è il “”, preparato secondo una ricetta storica tramandata dalla tradizione popolare, affinata dai mastri cuochi villimpentesi e depositata presso uno studio notarile fin dal secolo scorso. Il risultato? Un piatto speciale e certificato, ilE così durante tutte le serate questa ricetta viene riproposta ininterrottamente all’ombra del, tra spettacoli, musica dal vivo e luna park per la gioia dei più piccini. Oltre agli stand gastronomici, la Festa del risotto di Villimpenta propone altri eventi collaterali come il fashion show, la tradizionale gara di pesca e una domenica con gli animali.Vi piacerebbe? Ecco per voi la vera ricetta del risotto alla Villimpentese:: Festa del Risotto: Villimpenta (Mantova).: 31 maggio, 1-2-3-4-7-8-9-10-14-15-16-17 giugno 2018.: gli stand gastronomici sono aperti tutte le sere;il 2 giugno e le domeniche anche a pranzo.I dettagli sul programma li trovate sulla pagina Facebook della manifestazione.ingresso gratuito.sagra gastronomica.: Villimpenta si trova a poco più di 20 km da Mantova , da cui è raggiungibile seguendo la provinciale 30.