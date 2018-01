La Fiera delle Cipolle ad Isernia

Informazioni utili, date e orari per visitare la sagra

Ile ildi ogni anno, e più precisamente Piazza Ponzio e alcune vie tutt’intorno, s’inebria del profumo di cipolle. Rosse o ramate, tonde e schiacciate, ma anche bianche e più piccole, ma sempre protagoniste di molti piatti della cucina del Molise , sono tutte lì, a quintali, in bella mostra sui banchi dellaQuesta manifestazione ha radici davvero antiche, per alcuni già conosciuta nel Quattrocento quando qui a Isernia arrivavano fin dai paesi vicini per scambi commerciali. Oggi la fiera delle cipolle di Isernia propone lama anche tantidove gustare pietanze a base di cipolla, dai classicial, e negli ultimi anni anche lacon musica, spettacoli di cabaret, teatro, concerti e tanto intrattenimento nelle piazze della città fino a tarda notte.La fiera delle cipolle è la ricorrenza più caratteristica di Isernia ed è anche conosciuta con il nome di. Leggenda vuole infatti cheavesse una mamma davvero cattiva, il cui unico atto di beneficenza fosse quello di aver dato una cipolla a una vecchia affamata. Una volta morta e finita all’inferno, la madre di San Pietro chiese clemenza proprio in virtù di quest’unico atto; concessa la grazia gli fu gettata unaproprio per uscire dall’inferno, ma la vecchia rivelò nuovamente la propria cattiveria scalciando i poveri dannati che come lei si erano aggrappati alle cipolle. Fu così che la vecchia fu ricacciata all’inferno e questo tubero associato al figlio…: Fiera delle cipolle: Isernia: dal 28 al 29 giugno: non disponibili: ingresso gratuito: sagra alimentare: sul sito del turismo di Isernia Come arrivare: siamo a Isernia ai piedi del; la città è raggiungibile da Roma con la A1, uscita San Vittore, statale 6 in direzione Venafro e statale 85; da nord A14 fino a Montenero di Bisaccia , poi statale 650 in direzione Isernia, statale 17 e 85; da sudl’A14 per Pescara , proseguire sulla A16 per Benevento e sulla statale 88 fino a Campobasso , da qui prendere la strada Bifernina in direzione Campobasso / Isernia e proseguire sulla statale 17 e 85.