La Sagra del Tortello a Poggioferro di Scansano

In occasione della, in programma nel fine settimana del, la piccola frazione di, nel comune di(provincia di), si anima per una festa gastronomica tutta dedicata a questa prelibatezza della Maremma grossetana.La tradizionaleè nata nel lontano 1970, prima di allora l'unica festa del paese era quella patronale celebrata il 3 maggio in onore dellae organizzata a turno da una delle contrade di Poggioferro: Poggio, Pianello e Cervaiolo. Fu proprio in quell’anno che si decise di separare la festività religiosa da quella più popolare.Le prime edizioni si svolgevano nella piazza principale di Poggioferro, solo in seguito con la ristrutturazione del vecchio asilo "La Torre" fu spostata dove si svolge ora, con ildietro la chiesa per la gioia dei più piccoli e il palco nel piazzale sottostante la Torre.La sagra dedicata al tortello maremmanodopo la lunga sosta per la pandemia. Ricordiamo che la manifestazione è a ridotto impatto ambientale e a filiera corta, e che i tortelli sono rigorosamente fatti a mano.Sagra del Tortellovia della Torre n°1, Poggioferro fraz. di Scansano (Grosseto).6-7 maggio 2023.aperto sabato e domenica sia a pranzo che a cena.ingresso gratuito. Consumazione a pagamento.per prenotare si può compilare il modulo sul sito ufficiale oppure inquadrare il QR code disponibile sulla pagina Facebook . Info: tel. 333 1659657 oppure 349 6073111.: Poggioferro è una frazione di Scansano, a circa 30 km da Grosseto, da dove si raggiunge il paese percorrendo la SP159.