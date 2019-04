Il Festival della Fragola a Terricciola

Informazioni utili per visitare il festival

Calendario delle aperture

Maggio 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

L’antico villaggio etrusco di Terricciola si allunga sulle colline a metà strada tra Pisa San Gimignano , in Toscana, circondato dai classici panorami dell’ulivo e della vite; ma le sue terre producono anche gustosissime fragole, che sono le protagoniste della 37° edizione, per due fine settimana - rispettivamente- dell'invitanteIn entrambi i weekend il borgo accoglie vestito a festa questa bella sagra, con bancarelle di artigianato artistico, di antiquari e di fattorie del territorio ecollocati nelle viette e nelle antiche piazze del centro storico. Si adeguano al tema del Festival della Fragola ristoranti e trattorie del circondario, che vi propongono per l’occasione anche ricette colorate e profumate dal caratteristico frutto rosso.Location centrale dell’evento è il, al cui interno troverete anche animazioni pomeridiane per bambini, esibizioni di teatro e danza, un efficiente servizio pizzeria serale, e concerti rock fino a mezzanotte, da seguire magari sorseggiando uno degli invitanti cocktail alla fragola shakerati al bar del festival: si va dal classico Rossini (spumante e fragole) a stuzzicanti reinterpretazioni di classici come il mojito, che al festival della fragola diventa…Il consiglio è quello di approfittare del week-end anche per scoprire i tesori d’arte delle immediate vicinanze, dall’antica Badia Camaldolese di Morrona, con una bella chiesetta romanica del XII secolo, al borgo di Soiana. Volterra non è distante, a meno di 30 km: sulla strada, ci si può far tentare da assaggi in cantina die diFestival della FragolaTerricciola (Pisa).4-5-11-12 maggio 2019.sagra enogastronomica.evento gratuito.tutte le informazioni sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook dedicata.: in auto, si trova a 20 km dalla superstrada Firenze-Mare (uscita Pontedera-Ponsacco).Un bus per Terricciola (linea 450) parte dalla stazione FS di Pontedera: 8 corse al giorno, tragitto di un’ora.