Il Palio della Costa Etrusca

Secondo soltanto a quello ben più famoso di Siena, ilanima quest'anno in primavera il litorale di Bibbona , in provincia di. L'evento magnetizza l’attenzione di quanti si riversano sullaper assistere a unain auge dal 1995 fino al 2004, anno in cui venne sospesa causa costruzione del nuovo porto turistico, per poi riprendere nel 2017 e fermarsi per colpa della pandemia nuovamente nel 2020.Lasi svolgee, come sempre, è accompagnata da numerosi eventi collaterali nei giorni che precedono il Palio.A darsi battaglia sono i fantini abbinati ai comuni partecipanti (, che montano a pelo (cioè senza l’ausilio della sella) altrettanti meravigliosi cavalli purosangue e mezzosangue al galoppo su una sabbia finissima.La gara si articola in una serie di quattro batterie, dove i primi due piazzamenti trovano assegnazione a ciascun Comune per contendersi lo scettro nella fase finale, nel caso specifico un bellissimo drappo dipinto da famosi artisti.La corsa è molto suggestiva soprattutto per il contesto ambientale nel quale viene disputata, con il mare azzurro da un lato e pinete rigogliose dall’altro, una cornice emozionante dove a trionfare è in particolar modo il paesaggio della Maremma. Ildella manifestazione è come di consueto piuttosto intenso e prevede i classici eventi di contorno, dalla storica(sabato 22 aprile) alla, ma anche la corsa dei pony (riportiamo il programma completo nello specchietto riepilogativo qui sotto).La competizione è stata vinta dal Comune di Suvereto nel 1995 e 2004, San Vincenzo (1998, 2002 e 2018), Rosignano Marittimo (1999 e 2000) e Bibbona (2001, 2003 e 2017), Cecina (1996 e 2019) e una sola volta da Castagneto Carducci (1997).Palio della Costa Etruscaspiaggia di Marina di Bibbona (provincia di Livorno).dal 20 al 23 aprile 2023.biglietti parterre 15 euro + 2 euro di commissioni (bambini fino a 12 anni gratis);tribuna 20 euro + 2 euro di commissioni.il Palio si disputa domenica 23 aprile. Di seguito riportiamo il programma completo degli appuntamenti durante la settimana precedente.Giovedì 20 aprile 2023Ore 21 presso il teatro "La Palestra" di Bibbona: proiezione del film "The Palio".Venerdì 21 aprile 2023Ore 21 presso il teatro "La Palestra" di Bibbona: talk-show "The Legends" and one "STAR", storie di Palio e di campioni con la partecipazione di Andrea Degortes detto Aceto (Re del Palio), Silvano Vigni detto Bastiano (Plurivincitore del Palio), G.P. Minnucci (Driver di Varenne).Presentazione del "Cencio" dipinto da Sara Cafarelli.Dal 21 al 25 aprile 2023Mostra personale della pittrice Sara Cafarelli presso Il Forte di Bibbona.Sabato 22 aprile 2023Ore 15:00 Quintana a coppie miste sulla spiaggia del percorso del Palio a Marina di Bibbona.Domenica 23 aprile 2023ore 14:30 Comincia il Palio della Costa Etruscaore 15 - 1° batteriaore 15:30 - 2° batteriaore 16 - 3° batteriaore 16:30 - 4° batteriaore 17 - Corsa dei Ponyore 17:30 - Corsa delle Amazzoniore 18 - Finalissima con consegna del drappo al Comune vincitore e premiazioni.Maggiori informazioni e acquisto biglietti sul sito ufficiale si percorrere in auto l’autostrada A12 Genova-Rosignano, proseguendo lungo la SS1 Variante Aurelia in direzione Roma e uscendo a La California.La stazione ferroviaria di Bibbona si chiama Bolgheri e si trova lungo la linea Firenze-Pisa-Roma.L'aeroporto di riferimento è il “Galileo Galilei” di