La Turba di Cantiano

Spettacolo di folla e costumi,di Cantiano rinnova tutti gli anni nel giorno del(quest'anno 30 marzo 2018), una rappresentazione che discende dalle grandi processioni medievali dei penitenti.Stufi di guerre e miserie, insofferenti verso le lotte fratricide di Guelfi e Ghibellini, battevano a migliaia (da qui il nome di ‘turba’) strade e piazze d’Italia invocando pace e fratellanza. Sul percorso tra Umbria e Romagna, scollinando nelle Marche passavano anche per Cantiano, dove prese corpo nel corso dei secoli una processione più strutturata, che è ancora adesso una delle più belle rappresentazioni sacre tra le tante iniziative per la Settimana Santa in Italia La Turba è oggi unache porta in scena la Passione di Cristo, con una accurata coreografia che chiama all’opera, beninteso oltre agli attori, una squadra di truccatori, scenografi, costumisti; e gli abitanti di Cantiano si preparano alla parte per mesi.Conviene arrivare a Cantiano il giorno prima per seguire La Turba dall’inizio: la sveglia suona in anticipo sull’alba, e già alle 5:30 parte il "di una processione che intona canti e preghiere. Il pomeriggio si apre con la liturgia, nella seicentesca Collegiata di San Giovanni Battista, e prosegue con la. La sera si alza il suono dei tamburi dei soldati romani, che sfilano in uniforme per le vie illuminate del borgo.Si avvicina il momento clou, con i figuranti che fanno rivivere, in sequenza, il tradimento di Giuda, l’, il Processo e la Condanna di Gesù, la sua preghiera nell’Orto degli Ulivi, la sua cattura. Il gran finale è l’ascesa al colle di Sant’Ubaldo, messa in scena deltra fiaccole e bracieri.Tre nude croci, alzate nel cielo della notte sulle note del Te Deum, chiudono la rappresentazione. Ma è bene sapere che Cantiano si fa in quattro per accogliere i turisti (sul sito dell’evento si trovano anche tutte le strutture ricettive a disposizione), e che La Turba è anche occasione per un week-end pasquale di passeggiate tra i boschi e gli antichi eremitaggi diffusi nella zona delLa TurbaCantiano (provincia di Pesaro e Urbino).30 marzo 2018 (venerdì di Pasqua).evento gratuito.alle 5:30 tradizionale visita delle sette chiese;a seguire, dal pomeriggio ore 15:30 azione liturgica della Passione del Signore e poi dalle ore 20 per le strade del paese, appuntamenti fino alle 23, quando si celebra la Resurrezione.Maggiori informazioni e programma dettagliato sul sito ufficiale sacra rappresentazione.: Cantiano si trova lungo l’antico tracciato della Flaminia che collega Roma con l’Adriatico (60 km dall’uscita Fano sulla A14); dista 20 km da Gubbio , in Umbria. Trasporto pubblico: treno fino a Fano , poi bus (con cambio a Fossombrone ).Cortesia foto: T. Matteacci