La Festa del Pane a Cantiano: Piazza del Gusto

Città marchigiana quasi al confine con l’Umbria,celebra i suoi prodotti con la, in programma; una vetrina d’eccellenza a cominciare dall'di Cantiano che deliziò il palato della Real Casa Savoia o latutelata per volere dei Duchi di Urbino fin dal Cinquecento, o ancora ladi origine locale, ildella Valle del Balbano, e ovviamente ilriconosciuto dalla Regione Marche e inserito nell' elenco dei prodotti tipici nazionali.È proprio grazie a questo pane che Cantiano entra a far parte, come socio fondatore, dell’associazione. Diffuso principalmente tra il Montefeltro e la provincia di Pesaro e Urbino – ma lo si trova anche in altre zone della regione e in Umbria –, deve il suo nome alla piccola frazione posta ai piedi del Catria dove si trovano due dei tre forni che rispecchiano il rigido disciplinare di produzione.Servito anche come base per crostini, potrete gustare il pane di Chiaserna nei classici filoni dorati, privi di sale, leggermente schiacciati e di forma allungata. Il segreto di questa bontà sta tutta nella qualità dell'acqua delle sorgenti che sgorgano dele nel lungo processo di lievitazione naturale.Non perdete l’occasione di esplorare la piazza del gusto e assaggiare i piatti locali come la; oppure potete godervi l’animazione musicale e partecipare a visite guidate.: Piazza del gusto, Festa del Pane: Cantiano (Pesaro e Urbino): dal 5 al 6 maggio 2018: non disponibili: ingresso libero: sagra gastronomica: sul sito ufficiale del comune e sulla: Cantiano è facilmente raggiungibile dalla costa adriatica seguendo l’A14 con uscita Fano o dalla statale adriatica 16; per chi arriva da Roma, A1 con uscita Orte oppure prendere l'uscita per la E45/SS3 bis direzione Perugia/Cesena fino Umbertide, poi SS219 per Gubbio e SS della Contessa.Scopri tutte le sagre delle Marche