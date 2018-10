La Fiera dei Cavalli a Cantiano

Informazioni utili, date, orari per partecipare alla fiera

Calendario delle aperture

Ottobre 2018 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Ogni cittadina, paese, borgo o frazione è famoso per qualcosa che ne caratterizza il tessuto sociale, la storia e le tradizioni. Ebbene, ain provincia di Pesaro Urbino si sente galoppare e tanto perché… in autunno è tempo della, un grande evento che si rinnova ogni anno creando una sensazionale sinergia fra l’, il, l’e l’intero apparato commerciale che tiene viva la località delle Marche Illa Fiera dei Cavalli consiste in una doppia finestra celebrativa che lancia lae la, insomma il massimo che si può desiderare per chi ama i meravigliosi quadrupedi. Si assiste così a un concentrato di iniziative che rende il programma “imbarazzante” per quanto pingue. Ci si ritrova nel bel mezzo di una festa caleidoscopica capace di trasformare Cantiano in una sorta di agglomerato urbano in pieno stile western, fra transumanze, dimostrazioni equestri di mountain trail, cortei, monte da lavoro storiche, competizioni agonistiche e tanta musica country, immancabile per rinvigorire un’atmosfera di piacevole coinvolgimento.Non sarà insolito veder passare carrozze trainate naturalmente da splendidi esemplari equini, ed essere completamente circondati dad’ogni tipo, sicché il centro immediatamente diviene un salone a cielo aperto di tipicità locali, perle gastronomiche e prelibatezze assolute del paniere autoctono, ci riferiamo al mitico pane di Chiaserna, alla farina di grano duro prodotta e macinata a Cantiano, alle visciole, alla birra del Catria e persino al tartufo. Ci si immagina già la fila per l’agognata degustazione della celeberrima polenta alla carbonara di Chiaserna, un piatto casereccio che scalda il cuore e lo stomaco, e in autunno proprio ci vuole.Il borgo di Cantiano è fresco diassegnata dal Touring Club, dunque domenica 14 ottobre verrà ospitata l’iniziativa, sicché il paese avrà un proprio palcoscenico e la possibilità di far conoscere la propria anima, le sue eccellenze, in breve la sua peculiare identità.Tornando alla ricca fiera zootecnica, essa si fonda sullo sfoggio della razza equina del Catria ma altresì su divertimento e spettacolo garantiti da un tripudio di eventi, prendiamo la sfilata storica dei cavalieri, l’appassionante torneo dei castelli, le gare di monta sincronizzata e tantissime aree messe a disposizione dei bambini, intrattenuti da tantissimi giochi e animatori. Ilcorrisponde a una razza molto antica. Pensare che alcuni documenti testimoniano il suo perdurare già da un millennio, durante il quale numerosi incroci con i cavalli maremmani, il Croato e altre razze hanno permesso a questo esemplare di accentuare bellezza, robustezza e versatilità.Fiera dei Cavalli - Mostra Mercato Regionale del Cavallo e Rassegna del Cavallo del CatriaCantiano (Pesaro Urbino)14 e 21 ottobre 2018tutto il giornogratuitofiera zootecnicacontattare l’Ufficio Turismo del Comune di Cantiano al tel. 0721/789936 o all’indirizzo mail ufficioturismo@comune.cantiano.pu.it consultare la pagina Facebook dell’eventoArrivando in auto da Roma, bisogna percorrere la A1 fino all’uscita di Orte, proseguire in direzione Terni-Perugia e procedere lungo la SS3 Flaminia per Spoleto-Foligno fino a Cantiano; le stazioni ferroviarie più vicine sono quelle di Pesaro e Fano lungo la linea adriatica; a Fano si deve prendere l’autobus linea 25 e 25F, a Pesaro la 25S, dirette entrambe a Fossombrone, dove occorre salire sulla linea 24 per poter arrivare a Cantiano.Scopri tutti gli eventi delle Marche