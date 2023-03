La Slaiferneda de Ciampedel a Campitello di Fassa

Informazioni, data e programma della Slaiferneda

Già ilvale la spesa dell'impianto di risalita, perché da qui il panorama è strepitoso, con ai piedi tutta la Val di Fassa e intorno le perle delle Dolomiti: Marmolada, Catinaccio, Sassolungo e Gruppo del Sella a vegliare sulle vostre discese. Se ci aggiungete la divertente Slaiferneda a, la giornata diventa memorabile.Si chiamaed è un'originale sfida sugli sci in cui l'abilità tecnica si sposa alla fantasia ed al divertimento. Si tratta in effetti di una, che preve un percorso tecnico dove dimostrare le proprie abilità di sciatori, ma anche un'esibizione in cui gli iscritti daranno libero sfogo a tutta la loro originalità.Il programma di(Pasquetta) prevedesul Col Rodella, con gare individuali di velocità per chi si sarà iscritto in precedenza.A seguire, dalle ore 12:30 cominciano le discese dei mezzi di fantasia. Dopo aver mangiato a prezzi speciali presso il, alle 14 si svolgerà la premazione, con la scelta del mezzo più originale che si sarà visto scendere tra le nevi del Col Rodella. Giochi finiti? Niente affatto, la festa continua con il concerto dei Fleimstaler.Ricordiamo che in caso dila manifestazione verrà annullata.Slaifernèda de CiampedelCol Rodella, Campitello di Fassa (Trento).10 aprile 2023.Ore 10:30 gara di sci individuale su tracciato prediposto per gli iscritti (iscrizioni entro sabato 8 aprile ore 18).Ore 11:30 Slaiferneda, esibizione con mezzi di fantasia e pranzo al Rifugio Des Alpes.Ore 14 premiazione e classifica gara, salti con attraversamento sulla vasca.A seguire musica dal vivo con i Fleimstaler.Maggiori informazioni sul sito ufficiale la Società S.I.T.C omaggia gli iscritti alle gare con skipass giornaliero, mentre ai residenti del Comune di Campitello e Mazzin viene offerta la salita e la discesa con la funivia. Info e iscrizioni presso la Scuola di Sci di Campitello.