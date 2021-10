I mercatini di Natale a Campitello di Fassa

I mercatini di Natale di Campitello di Fassa

I più suggestivi prodotti artistici, i più invitanti manufatti, le più gustose delizie gastronomiche: idi Campitello di Fassa sono tutto questo e molto altro ancora.La manifestazione si svolgerà nelladella località trentina: un'occasione unica per lasciarsi conquistare dalla magia delle Dolomiti in piena atmosfera natalizia e vivere uno dei più scenografici mercatini di Natale del Trentino I mercatini prendono il via ile saranno aperti al pubblico, anche se non tutti i giorni (vedi calendario esatto nello specchietto riepilogativo).Quella che attende i turisti della Val di Fassa è una vera e propria, con più di una decina di casette in legno a proporre e offrire manufatti artigianali e squisitezze culinarie a cui è impossibile resistere.Piaz de Ciampedel, Campitello di Fassa (Trento).4-5-6-7-8-18-19 dicembre, poi dal 22 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022 (tutti giorni).dalle 15 alle 19.Sabato 4 dicembre ore 15 apertura dei mercatini di Natale.Maggiori informazioni sulla pagina ufficiale ingresso gratuito.: per raggiungere Campitello di Fassa è necessario percorrere l'Autostrada A22 del Brennero, uscire a Ora Egna e continuare lungo la SS 48 delle Dolomiti in direzione Cavalese dopo avere oltrepassato il passo di San Lugano. Dopo essere passati a Soraga , a Pozza di Fassa e a Mazzin si giunge a Campitello di Fassa.Nel caso in cui si provenga dall'Autostrada A27 Mestre - Belluno, dopo essere usciti al casello di Belluno occorre seguire i segnali per Cencenighe per poi arrivare alla SS 48.In autobus, si possono sfruttare i mezzi di Trentino Trasporti che partono dalla stazione di Bolzano e da quella di Trento