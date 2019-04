La Festa del Prosciutto a Montagnana

Informazioni utili, date, orari e prezzi della sagra

L’incantevole profilo merlato di Montagnana , splendida città murata in terra padovana, ospita anche per quest’anno dal 15 al 26 maggio 2019 l'attesa Festa del Prosciutto Veneto DOP, una delle più importanti sagre del Veneto L’, uno spazio espositivo unico con circa 2200 metri quadrati di superficie e 1000 posti a sedere, in Piazza Vittorio Emanuele II, vi attende perorganizzate dai prosciuttifici del Consorzio di Tutela del Prosciutto e molte altre iniziative per imparare atutta italiana con una storia davvero lunga alle spalle.Se ne parlerebbe e bene già nel Quattrocento, in un simpatico aneddoto che ha per protagonista un ebreo di Candia convertito al cristianesimo che assaggiata questa prelibatezza avrebbe esclamato “Se avessi immaginato che era così buono, mi sarei battezzato già dieci anni prima”, e come dargli torto?, dale dallaal taglio. Una vera delizia nata dal perfetto equilibrio tra scelta della materia prima, salatura, peso e stagionatura e una Dop che certifica il legame tra la produzione e il suo territorio, quindici comuni distesi tra i Colli Berici ed Euganei, tra cui Montagnana sede del Consorzio di Tutela.Dolce come la terra che lo produce, il Veneto , perché il segreto sta tutto nell’abilità delche ancora oggi massaggia le cosce, distribuisce il sale sul prosciutto, ma soprattutto lo sa togliere al momento giusto – tra il decimo e il quindicesimo giorno –, secondo le regole dellaRiconoscere il re della festa del Prosciutto Veneto Berico-Euganeo Dop è semplice, viene marchiato a fuoco con ile la scritta Veneto, ma non prima di almeno 12 mesi di stagionatura.Montagnana in festa - Festa del Prosciutto Veneto DOPMontagnana (Padova).dal 15 al 26 maggio 2019.giorni feriali dalle 19 alle 24;giorni festivi e prefestivi dalle 10 alle 24.Sala Gourmet con prenotazione obbligatoria, inizio cene alle ore 20.sagra gastronomica.ingresso gratuito.maggiori informazioni sul sito ufficiale : Montagnana si trova a circa una settantina di chilometri a sud di Padova a cui è collegata dalla SS16 Padova – Rovigo e dalla A13, in entrambi i casi occorre uscire a Monselice Oltre al parcheggio di viale Spalato, quello di via Circonvallazione è attrezzato anche per la sosta dei camper.Il comune si trova sulla linea ferroviaria Mantova-Monselice e il centro è raggiungibile dalla stazione comodamente anche a piedi.