La Festa del Maiale a Montagnana

, torna a rivivere un antico rito della cultura contadina con ladi. Siamo nel padovano, tra le mura di un gioiello architettonico insignito della bandiera arancione TCI e uno tra i più bei borghi d’Italia.Ma qui, tra vicoli e stradine racchiuse in una cinta millenaria, si respira cultura, storia ma anche tradizione; e così la Festa del maiale è un buon modo per rispolverare e far conoscere l’antica usanza del “far su el mascio”, dando spazio asulladelladi, tipica dei mesi invernali.La manifestazione di quest’anno taglia il traguardo della dodicesima edizione e rinnova come di consueto l’appuntamento con lo, adibito in piazza Vittorio Emanuele II; nel menù spazio a, grigliata mista, risotto alla veneta, prosciutto crudo dolce, salame ai ferri, cotechino,(ossa di maiale bollite) e dolci tipici.Oltre alle dimostrazioni, ci sarà spazio per rievocazioni storiche,alla città murata.: Festa del maiale: Montagnana ( Padova : dal 18 al 19 gennaio 2020: dalle 9: ingresso libero: sagra gastronomica: sulla pagina facebook : Montagnana è servita dall’A13 con uscita Monselice e dalla Strada Padana Inferiore SR n. 10.Scopri tutti gli