La Fiera di Primavera a Montagnana

Con la bella stagione arriva finalmente anche il tempo per stare all’aria aperta. E così anche quest’anno ritroviamo la Montagnana , in provincia di Padova . Nel weekend delfuori le mura di uno dei borghi più belli del Veneto si può passeggiare tra gli stand che propongono, ma anche intrattenimento itinerante, un’area bambini e l’immancabile stand gastronomico della Pro Loco.In entrambe le giornate l’apertura dellaè prevista alle ore 9, mentre la cucina delloinizia a servire le specialità locali il sabato alle ore 12 e la domenica alle ore 11. Ma vediamo nel dettaglio il programma completo della manifestazione.Ore 9 apertura mostra mercato prodotti tipici.Ore 12 apertura stand gastronomico.Ore 15 “Ritorno al passato” villaggio medievale, banchetti e armati. A cura dell’Associazione Palio di Montagnana. Zona Vallo Porta Vicenza-Legnago.Ore 9 apertura mostra mercato prodotti tipici.Ore 9 “Quattro passi per Montagnana” corsa, passeggiata lungo la cinta muraria della città. A cura dell’Associazione Corri le Mura”.Ore 10 “Ritorno al passato” villaggio medievale, banchetti e armati. A cura dell’Associazione Palio di Montagnana. Zona Vallo Porta Vicenza-Legnago.Ore 11 inaugurazione ufficiale della fiera. Circonvallazione Nord, fuori Porta Vicenza.Ore 11 apertura stand gastronomico.Ore 15 Spettacoli e animazioni itineranti, gruppo folkloristico.Ore 19 chiusura manifestazione.Fiera di Primaverafuori le mura di Montagnana (Padova).6-7 aprile 2024.ingresso gratuito.maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook della Pro Loco.Solo per espositori tel. 334 3024455.Montagnana si trova a 55 km da Verona , da dove è raggiungibile seguendo la SS434 e SR10.Da Padova (56 km) si raggiunge Montagnana percorrendo l'autostrada A31 con uscita a S.Margherita d'Adige e poi proseguire sulla SR10.Per chi arriva dall'autostrada A13, uscire a Moselice e proseguire sulla SR10 Padana Inferiore.