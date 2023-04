La Sagra del Baccello a Santa Luce

Informazioni, date e programma della sagra

, frazione di(provincia di), ritorna la, che quest’anno si svolge ilper la 44ª edizione. La festa è tradizionalmente organizzata dal Circolo Culturale Ricreativo di Pomaia in collaborazione con l’Associazione Pomaiese.Si tratta di una sagra in onore della, che è il baccello dell’orto toscano la cui maturazione e raccolta avvengono appunto agli inizi della buona stagione. Come sempre, i visitatori trovano undedicato ai festeggiamenti primaverili della fava e dei prodotti della terra. Non mancano i corposi piatti classici come le pappardelle al cinghiale, le bistecche di maiale e di manzo, la carne alla brace o lo stufato di baccelli.si possono abbinare al pecorino o al "", il tipico formaggio fresco locale a pasta bianca leggermente salata con cui è arcinoto che le fave vadano a nozze. Attesissime sono anche le carni e le verdure grigliate, nonchè lea conclusione di ogni degustazione da accompagnare come di consueto con leI visitatori trovano, ma anche un programma di manifestazioni sportive amatoriali, musica e spettacoli degli artisti di strada, mercatini dell'artigianatoo e animazione per bambini.Sagra del BaccelloPomaia di Santa Luce (Pisa).25-29-30 aprile e 1 maggio 2023.ingresso gratuito.Martedì 25 aprileore 10 celebrazione Festa della Liberazione d'Italia;ore 12 pranzo;ore 15:30 musica dal vivo di ​"Leonard Thoma";ore 16 Sbandieratori Città di Pisa;ore 19 cena.Sabato 29 aprileore ​19 cena.​Domenica 30 aprile​ore 9 torneo calcetto ragazzi;ore 12 pranzo;ore 15 musica dal vivo con i ​"Controcorrente";ore 16 Banda musicale di Palaia;​​ore 19 cena.Lunedì 1 maggio​ore 12 pranzo;ore 15 musica e animazione con ​"DJ Markino Latino";ore 15:30 banda itinerante;​​ore 19 cena.Maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina ufficiale : Santa Luce è facilmente raggiungibile dai turisti percorrendo la provinciale che fa capo a Pisa, città servita da aeroporto, treni, strade ed autostrade tra cui la A12 per chi proviene dal nord e la A11 in direzione Firenze Santa Luce rimane a sud di Pisa, oltre Collesalvetti.