La Sagra del Neccio a San Quirico di Pescia

Laè una manifestazione che si svolge nel comune di, più precisamente in località, in provincia diLa sagra si celebra ogni anno la seconda domenica di marzo: per quest'anno si svolgerà dunque nella giornata dell', la centralissima Piazza Garibaldi ospita per l'occasione ladella sagra dedicata ai necci: queste specialità locali sono delle piccole frittatine tradizionali realizzate con un impasto a base diI necci hanno una cottura alquanto particolare, che deriva da una vecchia tradizione pistoiese: l'impasto viene scaldato sui testi in pietra o ferro che durante la sagra vengono posizionati sulla brace nella piazza principale.Generalmente i necci, una volta cotti, vengono, ma è possibile gustarli anche in altre vesioni culinarie: senza condimento, con pancetta croccante, con salsiccia o con la Nutella, (quest'ultima è una versione decisamente più moderna).Durante la Sagra del Neccio è possibile visitare il borgo medievale di, dove suggestivi intrecci di vie castellane si estendono tra il verde rigoglioso della cosiddetta Svizzera Pesciatina, tradizionalmente chiamata, sulla montagna di Pistoia, che si estende per l'appennino Tosco-Emiliano.Il paese non è solo uno dei più belli del territorio, ma anche uno deie offre una vista mozzafiato sulle valli circostanti.Sagra del Neccio8 marzo 2020.Piazza Garibaldi a San Quirico di Valleriana, fraz. di Pescia (Pistoia).l'evento avrà inizio dalle ore 14 e prosegue fino alle 19:30.In caso di maltempo, la sagra verrà rinviata alla domenica successiva.Maggiori informazioni sulla pagina Facebook della Pro Loco.evento gratuito.Pescia e San Quirico di Valleriana si raggiungono facilmente con l'autostrada.Da, ad esempio, percorrendo l'A11 e prendendo l'uscitaa 8 km da Pescia o l'uscita Chiesina Uzzanese a 5 km da Pescia; oppure dasull'A11 prendendo l'uscita Chiesina Uzzanese a 5 km da Pescia.Il treno arriva alla stazione ferroviara di Pescia.In aereo, dall'aeroporto G.Galilei di(50 km da Pescia) o dall'aeroporto di Firenze Peretola "Leonardo da Vinci" (50 km).