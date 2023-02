Il Carnevale di Moena

Storia e tradizione

Lanon è solo una località sciistica tra le più celebri del, ma è anche la culla del popolo ladino, una minoranza linguistica ufficialmente riconosciuta dallo Stato italiano. Oltre ad accogliere gli irriducibili della settimana bianca in inverno, in molte località della Val di Fassa celebrano la propria cultura festeggiando ogni anno anche il, che prevede la sfilata delle tradizionali “”.Quest'anno anon ci sono i carri allegorici, ma unanel pomeriggio dicon sfilata nelle strade e successiva fersta nel parco di Fiabilandia.Il ritrovo è previsto alle 14 in Piaz de Sotegrava, per. A seguire la festa continua acon musica, balli di gruppo, animazioni, truccabimbi e merenda per tutti. L'ingresso al parco èper i bimbi e offre la possibilità di utilizzare bob, slittini, snowbike e il tapis roulant per la risalita. Nel caso in cui l'area fosse inagibile, la festa si sposta al parco giochi comunale.Solitamente in tutta la valle per tutto il periodo di Carnevale dal 17 gennaio (festa di Sant’Antonio Abate) fino al martedì grasso si assiste a spettacoli, feste in piazza, gare sulla neve con sci e slitte, sfilate e balli in maschera.Così come negli altri paesi della vallata, anche a Moena (Trento) i festeggiamenti vedono la presenza delle: quelle locali sono gli “Arlechins” e i “Lonc”.Il Carnevale arriva a Moena il martedì grasso. Le rappresentazioni burlesche dei personaggi tradizionali della Val di Fassa e le maschere di legno – le famose ”faceres”, fatte a mano dai migliori artigiani moenesi) – attendono dunque in piazza la gente del posto e i turisti perdel Carnevale a Moena sono i grostoli, frittelle di mela, fortaes e grafons, preparati sia dalla gente del posto che dai panifici, dalle pasticcerie e dai ristoranti della valle.Festa in maschera per bambiniPiaz de Sotegrava, Moena (Trento).21 febbraio 2023.Ore 14 ritrovo e partenza della sfilata.A seguire festa al Parco Fiabilandia.Maggiori informazioni su Visit Moena e sul sito della Val di Fassa ingresso gratuito.