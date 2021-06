Il Festival del formaggio Puzzone DOP a Moena

Programma

Chi ama il formaggio e la montagna non può rinunciare a un weekend in Trentino-Alto AdigeIn, tra i picchi traforati come merletti delle Dolomiti, la località di, in provincia di, ospita il tradizionale, che festeggia per l'occasione i 10 anni.Il, nonostante il nome derivante dall'aroma pungente che si sprigiona dalla crosta stagionata e lavata, è considerato il re dei formaggi deled è, identificato dalla lettera "M" stampata sulle forme ad identificare l'origine del prodotto caseario da latte di mucca da pascolo alpino e di malga.Il formaggio nostrano della Val di Fassa, che aveva originariamente la denominazione ladina Spretz Tzaori, "formaggio saporito", profumato di erbe naturali, si ottiene con una tecnologia di lavorazione particolare che prevede la lavorazione di latte crudo di due munte. Seguono cottura della pasta di latte, pressatura, salatura e stagionatura delle forme su tavole di legno.Il Festival del formaggio Puzzone di Moena D.O.P. quest'anno si svolge dacon una serie di manifestazioni a carattere enogastronomico, ludico e sportivo, allietate da apericena nei bar del centro città con affettati, puzzone e vino enrosadira, garantiti per la durata dei tre giorni nel rispetto delle misure anticontagio.In programma visite guidate, passeggiate teatralizzate e degustazioni narrate a tema, ma anche AperiTour con l'incontro tra il formaggio, i vini e la birra artigianale del Trentino, e appuntamenti per i più sportivi come il "Trekking del Puzzone" o un giro in e-bike con il Puzzone E-bike Tour. Ancora, non mancano il pranzo in piazza, i menù a tema nei ristoranti del paese, la rassegna gastronomica Sapori d'Autunno e alcune novità: la gara di mungitura, una colazione narrata con i casari e un teatro itinerante.Disposizioni anti-Covid permettendo, il festival celebra nelle strade del paese anche la tradizionale "Desmonteada", la sfilata di capre e mucche che ritornano dagli alpeggi.Festival del Puzzone di Moena D.O.P.centro di Moena (Trento).dal 17 al 19 settembre 2021.maggiori informazioni e programma completo sul sito ufficiale della Val di Fassa.ingresso gratuito.sagra gastronomica.: Moena è la prima importante località della Val di Fassa che s'incontra risalendo dalla Val di Fiemme. L'uscita consigliata dell'autostrada è quella di Egna-Ora sulla A22 del Brennero: una volta usciti si prosegue pere infine si giunge a destinazione.