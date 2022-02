Il Carnevale dei Matoci a Valfloriana

Storia e tradizioni

Informazioni, date e orari del Carnevale dei Matoci a Valfloriana

Calendario delle aperture

Ildi, noto anche con il nome di Carnevale Tradizionale di Valfloriana, va in scena ogni anno il giorno del sabato grasso, ed è conosciuto in tutta la zona per essere uno dei pochiche sono sopravvissuti al trascorrere del tempo e alla scomparsa delle tradizioni.La manifestazione non è cambiata secondo i modelli di spettacolo più recenti, ma si è mantenuta intatta nella sua forma storica, ed è la stessa di molti decenni fa.Caratteristica peculiare dela Valfloriana è, che percorrono tutte le frazioni del paese e coinvolgono la popolazione locale.Leche prendono il nome di Facere sono solo una parte dello show offerto, che dipende - come si può ben immaginare - proprio dai Matoci: ognuno di essi è chiamato a superare gli ostacoli che vengono predisposti dagli abitanti delle diverse frazioni.Questo momento non è altro che una rievocazione storica del passato, quando per avere la possibilità di passare di paese in paese era necessario far fronte alda pagare.I fatti della vita paesana sono inscenati dai Paiaci, che indossano costumi bizzarri e maschere di legno. I Matoci impersonano gli stranieri che in passato stupivano per le loro abitudini e il diverso modo di vestire.Altro elemento immancabile è il cosiddetto, che consiste in uno, con domande e risposte tanto fulminee quanto bizzarre, ma non si può dimenticare il controllo dei documenti casarecci, senza cui per i Matoci è impossibile procedere.Del corteo fanno parte anche gli, che al suono delle fisarmoniche ballano in cerchio e mettono in scena danze che sono un richiamo alla fertilità e alla primavera in arrivo; infine, ci sono ie le, che prendono parte allo sposalizio.Seguendo la sfilata si potranno assaggiare diverse specialità del posto come il vin brulè, l'ottima Supa der orz (zuppa d’orzo) o il Casat, l’antica formaggella fresca che un tempo veniva preparata solo per i bambini, ma che oggi è ormai rivalutata anche dagli adulti.Quest'anno El Carneval de Valfloriana si svolge in forma ridotta, senza i classici punti ristoro, ma l'appuntamento è comunquecon il lungo corteo di personaggi con maschere lignee e costumi sgargianti che scende di villaggio in villaggio per incontrarsi nella piazza di Casatta.Carnevale dei MatociValfloriana e frazioni (Trento).26 febbraio 2022.ore 10 a Sicina ritrovo e partenza corteo. Arrivo a frazione Villaggio.Maggiori informazioni sul sito ufficiale in auto è necessario prendere l'Autostrada A22 del Brennero e uscire a Egna - Ora, per poi seguire le indicazioni per la Valle di Fiemme e la Val di Fassa. Dopo aver svoltato in direzione Castello a sinistra, occorre girare a destra per Molina, continuando per Valsugana - Val di Cembra - Trento.(Foto di Alberto Campanile)