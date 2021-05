La Mostra su Keith Haring a Osimo, Palazzo Campana

La biografia di Keith Haring

Un'occasione unica quella che vede alcune opere diesposte alper la mostra che riapre dalL'evento dal titolo “” è una delle mostre più attese nelle Marche nel 2021, e offrirà una carrellata della vasta produzione dell’artista scomparso prematuramente nel 1990 a soli 31 anni.Curata dalla sapiente opera di, l'esposizione mette in primo piano i disegni di Haring realizzati per la metropolitana di New York City . Si tratta in gran parte di opere realizzate con i, che servivano a coprire le pubblicità scadute nelle stazioni ferroviarie urbane.Accanto a quelle realizzate da Haring il pubblico potrà ammirare ancheconcui Haring è stato in stretto contatto negli anni '80, ed entrambi possono essere considerati dei veri precursori della moderna street art. In particolare potremo ammiraredel 1984.Haring nasce il 4 maggio del 1958 in Pennsylania e immediatamente sviluppa un amore viscerale verso il disegno e la pittura. Nel 1976 inizia a frequentare lat di Pittsburgh , ma ne esce presto. L’ interesse per l’arte lo porta in altre direzioni, diverse dagli obiettivi commerciali della grafica pura. Per due anni continua a studiare in modo autonomo fino a quando nel 1978 organizza una personale a Pittsburgh.La vera svolta avviene a New York dove Haring arriva per frequentare la(SVA). Nella Grande Mela riceve gli stimoli necessari per svincolare la sua arte dai circuiti tradizionali e trasferirla in contesti inusuali,. Lo stile che sviluppa e che nel tempo lo rende inconfondibile richiama le espressioni artistiche del suo tempo, opportunamente filtrate e interpretate. Haring diventa il re indiscusso di un’arte popolare che cresce nelle gallerie della metro trasformate, come amava definirle, in “laboratori” nei quali sviluppare idee e sperimentare usando semplici linee.Nel 1986 apre un negozio dedicato alla vendita di magliette, poster, gadget ed oggettistica con l’intenzione di renderlo soprattutto un tramite per avvicinare le persone alla sua arte. Ma la forma di contatto maggiore resta quella dei lavori creati sui muri ed i messaggi sociali in essi contenuti legati ai malesseri dei giovani e della società, come l’ uso di droga, razzismo, Aids, minaccia nucleare, discriminazione delle minoranze, arroganza del potere. Fra il 1982 ed il 1989 Haring crea, molte delle quali prodotte per fini sociali, per sostenere ospedali, orfanotrofi e centri per bambini.Fanno parte dell’elenco il murale creato per il centenario della Statua della Libertà nel 1986, realizzato con il contributo di 900 bambini e il murale dipinto sul lato ovest del muro di Berlino tre anni prima della sua caduta. Nel 1988 ad Haring viene diagnosticata l’Aids. Morirà due anni più tardi. Nel frattempo però crea la “”, partner della mostra milanese, con l’obiettivo di trovare fondi, attraverso la promozione dei suoi lavori, da destinare ad enti e associazioni specializzate nella lotta contro l’Aids e nel sostegno a programmi mirati per l’aiuto ai bambini.

Nome: Keith Haring. Made in New York

Date: dal 2 giugno al 19 settembre 2021.

Dove: Palazzo Campana, Osimo.

Orari: dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 13, dalle 16 alle 20. L’ultimo ingresso è permesso un’ora prima della chiusura. Maggiori informazioni sul sito ufficiale.

Prezzi: il biglietto intero costa 8 euro + prevendita - Acquista online il biglietto

Calendario delle aperture

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.