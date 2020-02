Il Carnevale di Frosinone: la Festa della Ràdeca

Informazioni utili per partecipare al Carnevale di Frosinone

È un Carnevale storico quello del capoluogo ciociaro che racchiude in sé una manifestazione ben più antica: lache si svolge il Martedì grasso qui a Frosinone Anche quest’anno dunque, al culmine dei festeggiamenti del Carnevale Storico di Frosinone (), tra carri allegorici, costumi e maschere si rivive l’antico rito della "Ràdeca” (nel dialetto frusinate la foglia d'agave, simbolo di fertilità), con il suo Re, personificazione del generale francese, che finisce nientemeno che bruciato...Ma facciamo un passo indietro, per scoprire che le origine di questa festa si perdono in un’epoca precristiana. Collegata agli antichi riti di fertilità dell'epoca pagana,, un percorso di morte e rinascita che si conclude con il rogo del "Re carnevale" personificato, a partire dalla fine dell’Ottocento, dal generale francese Jean Antoine Étienne Vachier detto appunto Championnet. Perché proprio lui?Torniamo all'inizio del 1799 quando leche occupavano il territorio vollero vendicarsi di una ribellione organizzata proprio dagli abitanti di Frosinone. Inutile dire che fu una vera strage…Pochi mesi dopo, mentre il popolo in piazza festeggiava in nome della Ràdeca, giunse voce al generale Championnet di una nuova insurrezione cittadina. Con l'intento di reprimere ancora più ferocemente questa nuova ribellione, il generale arrivò alle porte di Frosinone dove fu invece accolto da un popolo festante.La leggenda racconta che si mischiò così alla folla bevendo il tradizionale vino rosso e mangiando fettuccine ciociare. Da allorae ogni anno un fantoccio vestito da generale francese sbronzo viene festeggiato, portato su di un carro e poi dato alle fiamme.Ancora oggi la festa inizia nel pomeriggio del Martedì grasso e in testa alsfilano figuranti in abiti settecenteschi, segue la banda musicale e il carro trainato con il generale Championnet, mentre in coda ci sono i "" che brandiscono la "radeca".La festa prosegue con la consueta condanna del generale, la distribuzione dei cosiddetti "maccarune", la lettura del testamento lasciato dal generale – il Carnevale morto – e ilAttenzione: se decidete di partecipare alla sfilata, dovete assolutamente prendere la ràdeca se non volete incorrere in una punizione che prevede di subire anche un certo numero di radecate.Carnevale storico di Frosinone e Festa della RàdecaFrosinone (Lazio).dal 16 al 25 febbraio 2020.Domenica 16 febbraioore 11:30 Piazza della Libertà/Piazza Cairoli: cerimonia inaugurale alla presenza del Sindaco.18-19-20-21-22 febbraioore 9 visite guidate delle scolaresche al Museo Storico del Carnevale.Giovedì 20 febbraioore 19 presso la Casa della Cultura: tradizionale tombolata con ricchi premi.Venerdì 21 febbraioore 20 e ore 21 presso Casa della Cultura: rappresentazioni teatrali.Sabato 22 febbraioore 21 alla Villa comunale: veglione mascherato di beneficenza (pro Casa dell'Amicizia di Ceccano), il Gran Ballo del Generale, con spazio dedicato all’animazione dei bambini.Domenica 23 febbraioore 15:30 presso la Casa della Cultura: sfilata delle mascherine con esibizioni di clown e giocoleria.Lunedì 24 febbraioore 15 festa del Carnevale in famiglia (itinerante); il Generale Championnet incontra le case famiglia della città.Martedì 25 febbraioore 11:30 partenza della sfilata dei carri allegorici nella parte bassa della cittàore 12 Largo Turriziani "Il party limited edition", festa in piazzaore 14 centro storico: Festa della Radeca.In Piazza Garibaldi, la radecata delle criature.Sfilata dei carri allegorici.Maggiori informazioni sul sito del Comune di Frosinone