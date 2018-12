La Sagra del Broccolo Fiolaro di Creazzo

Informazioni utili per partecipare alla Sagra del Broccolo Fiolaro

Calendario delle aperture

Gennaio 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Una sagra longeva per un ortaggio considerato da sempre il “cibo dei poveri”, anni di celebrazione per il, coltivato qui sulla collina di Creazzo in piena terra vicentina, che anche quest’anno si ritrova protagonista assolutocon tanto di specialità a base di broccolo fiolaro per l’appunto, cabaret, artisti da strada, una gara di orienteering, una camminata panoramica sulle dolci colline, riserva e bacino di questa coltivazione e un mercatino di prodotti tipici: sono questi gli ingredienti della, una manifestazione che negli anni ha visto la fama dell’ortaggio valicare i confini nazionali fino a sbarcare in Giappone “Quell’arco di legno flessibile che pesa sulle spalle delle contadine, alle cui estremità pendono due ceste colme di ortaggi, merita un ricordo”. Così lo immortalò Goethe durante le sue peregrinazioni italiane, anche se in fondo non ci sono prove che quelle ceste di ortaggi contenessero proprio il broccolo fiolaro di Creazzo. Certo è che ancora nell’Ottocento la produzione era davvero consistente e che solo verso la metà del Novecento ebbe un calo considerevole.A risollevare la notorietà dell’ortaggio ci hanno pensato le riconosciute proprietà anti-cancro e un “viaggio” davvero speciale che ha visto i semi del broccolo fiolaro “volare” fin nell’di Michelle Obama allaMa cosa lo rende tanto particolare? La dolcezza che deriva dal terreno di coltivazione – terre bianche di tipo limoso-sabbioso e calcareo –, il clima mite di collina e l’esposizione al sole. Ma soprattutto perché si chiama così? Lungo tutto il fusto della pianta e all’ascella delle foglie sono inseriti i germogli (fioi, in dialetto) e sono proprio questi insieme alle foglie più giovani a finire in padella!Palatenda sportivo comunale, via Torino, Creazzo (Vicenza).dall'11 al 20 gennaio 2019.La sagra si svolge nei giorni 11-12-13-16-17-18-19-20 gennaio 2019.sagra gastronomica.tutte le informazioni, orari e prezzi sulla pagina ufficiale il comune di Creazzo si trova a circa una decina di chilometri da Vicenza ed è attraversato dalla strada regionale padana superiore che collega Verona a Vicenza; poco più a sud scorre la A4.Scopri tutti gli eventi del Veneto