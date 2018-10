I mercatini di Natale a Nivelles

Informazioni utili per visitare i mercatini di Natale

In programma solo per un breve periodo, idi Nivelles meritano di essere visitati per l'atmosfera magica che li circonda e li contraddistingue: l'appuntamento è dal 7 al 9 dicembre e dal 14 al 23 dicembre 2018.La location del Marché aux Artisans e del Marché de Noël è a dir poco incantevole: si tratta del chiostro della celebre, nota in tutta Europa per il suo valore artistico, storico e religioso. Qui saranno allestiti i numerosi chalet destinati a ospitare gli artigiani e gli espositori che proporranno i propri articoli e i propri prodotti da venerdì a domenica. Sotto grandi tendoni, riscaldati ad hoc per garantire il massimo del comfort e del benessere, si terrà il, che ogni anno ha la capacità di attirare un gran numero di persone: non solo i residenti, ma anche turisti in arrivo da ogni parte del Belgio I tantipresenti con le loro bancarelle si radunerannoper mettere in mostra le proprie opere e la propria merce, dalle ardesie decorative ai gioielli, dalle decorazioni floreali ai libri. Tra gli altri, sarà presente anche un, che rivelerà ai presenti tutti i segreti della propria arte nel corso di una dimostrazione che promette di lasciare a bocca aperta tutti i partecipanti.Non mancheranno, poi, le, con i vini e i salumi del posto, ma anche molte altre specialità culinarie, dal foie gras ai formaggi. La zona attorno alla Collegiata è pedonale, il che vuol dire che si potrà passeggiare e camminare da uno chalet all'altro nel modo più sereno e più piacevole possibile, senza alcun rischio.Ricordiamo infine che parallelamente, sulla Grand Place, viene allestito nelle stesse giornate il classicoMercatini di Natale - Marché de Noël e Village de NoëlGrand Place e chiostro della Collegiata di San Gertrude, Nivelles (Belgio).dal 7 al 9 dicembre e dal 14 al 23 dicembre 2018.l'ingresso è libero.il Marché de Noël e il Village de Noël hanno orari diversi tra loro e anche a seconda delle giornate. In ogni caso, a livello generale, sono solitamente aperti dal pomeriggio alla sera, mentre il sabato e la domencia aprono già al mattino.Per maggiori informazioni e dettagli potete consultare il sito ufficiale per giungere a Nivelles, l'aeroporto più vicino alla città è quello di Charleroi , che si trova a 15 minuti di auto. Chi vuole usare i mezzi pubblici può prendere il bus della linea 19 o, in alternativa, il bus della linea 68 per giungere alla stazione di Charleroi Sud, e da qui il treno che in 25 minuti conduce a Nivelles.