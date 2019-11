I mercatini di Natale a Campagna Lupia

I mercatini di Natale di Campagna Lupia

Calendario delle aperture

Dicembre 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

di Campagna Lupia si svolgonoin occasione della rassegna "": dalle 9 alle 18 il paese sarà animato dalla presenza distand e bancarelle tra le quali sarà possibile passeggiare in cerca di qualche idea regalo o solo per degustare degli assaggi prelibati.Tanti gli eventi in programma per la prima domenica di dicembre: oltre ai mercatini, sarà possibile gustare un vin brulé o un'invitante, ideale per ristorarsi dal freddo della stagione.Le iniziative in occasione dei mercatini di Natale dinon si esauriscono qui: oltre alla cioccolata, infatti, ci sarà spazio anche per l'animazione con laboratori creativi e il concerto di Natale.Piazza Matteotti, Campagna Lupia (Venezia).domenica 1 dicembre 2019.dalle 9 alle 18.ingresso gratuito.dalle 9 alle 18 mercatino di Natale e piccolo luna parkdalle 10 alle 18 laboratori creativi per bambinidalle 12 alle 18 spuntini caldi e birra artigianaledalle 14 alle 18 vin brulè e cioccolata caldadalle 16:30 alle 18 concerto di NataleMaggiori informazioni sulla pagina Facebook ufficiale.in auto, è necessario prendere la SS11 daa Mestre-Venezia o, in alternativa, percorrere l'autostrada A4 uscendo a Padova Est.Chi preferisce prendere i mezzi pubblici può sfruttare la stazione ferroviaria di Campagna Lupia - Camponogara, che si trova sulla linea che congiungecon Adria, o i bus del vettore ACTV.