I Presepi sull'acqua di Crodo in Val d'Ossola

Informazioni utili per partecipare

Calendario delle aperture

Dicembre 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Gennaio 2020 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Qui nell’altaanche quest’anno va in scena la magia dei: circa cinquanta allestimenti che punteggiano un percorso inedito tra Crodo e le sue frazioni di montagna, nel cuore della civiltà walser.La manifestazione, in programma, ha le caratteristiche di un’inusualemostra open-air aperta 24 ore su 24da scoprire cartina alla mano, un presepe dopo l’altro.Un’occasione unica perdalle tipiche architetture di montagna, distesi tra paesaggi incontaminati e incorniciati dalla maestosità dell’arco alpino.Siamo in Valle Antigorio, quella lingua di Piemonte che s’incunea tra la Svizzera tedesca e quella italiana, una terra che il fiume Toce attraversa regalandole cascate spettacolari e ingegnose centrali idroelettriche.Il primo presepe che incontrate è quello del piccolo abitato di, a circa 406 metri di altitudine, e da qui potrete partire per il vostro tour salendo fino ai 1217 metri di altitudine di Foppiano sul versante ovest e ai 685 metri di Maglioggio sul versante est della valle.La magia di questosta tutta qui, nel felice connubio tra l’acqua e la Natività interpretata dai cittadini di Crodo e delle sue frazioni di montagna in un modo davvero unico.Gli elementi naturali del territorio come fontane, lavatoi e rii sono i protagonisti di questo percorso inedito impreziosito dalle luci della notte e da presepi sull'acqua tradizionali quanto innovativi.Anche in questasono i cittadini a realizzare le installazioni protagoniste, mantenendole “in vita” per oltre un mese. Durante la manifestazione sono previstiedcollaterali.Presepi sull’acquaCrodo e dintorni, Val d'Ossola (Verbano-Cusio-Ossola).dal 7 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020.i presepi sono visibili 24/24 h.tutte le informazioni sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook dedicata.: il comune di Crodo si trova nella splendida Val d’Ossola, a due passi dal Lago Maggiore e circa 50 km a nord di Gravellona Toce a cui è collegato da una superstrada.Il circuito dei Presepi sull’acqua è percorribile in auto e parzialmente in pullman, ma può essere percorso anche in bicicletta o a piedi, interamente – se siete buoni camminatori – o a tappe, frazione per frazione.Cortesia foto: Francesco Sisti / www.crodoeventi.it