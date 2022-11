I mercatini di Natale a Fano

Informazioni, date e orari dei mercatini di Natale

Calendario delle aperture

Novembre 2022 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Dicembre 2022 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Gennaio 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Anche quest'anno asi respira il Natale:le strade della cittadina marchigiana sono addobbate a festa per ospitare gli immancabili mercatini e tanti altri appuntamenti imperdibili.Il centro è allestito con scintillanti luminarie che contribuiscono a rendere ancor più magica l’atmosfera. Il cuore pulsante batte, come sempre, in Piazza XX Settembre, dove si trova l'(accensone il 27 novembre, ore 17:30), mentre il Pincio e via Arco d'Augusto si trasformano in un, dove le bancarelle del(vedi specchietto riepilogativo in fondo all'articolo per le date esatte di apertura), propongono addobbi, oggetti di artigianato e specialità gastronomiche locali. Qui i bambini possono visitare inoltre lae consegnargli la letterina, e contestualmente visitare anche ildei Maestri Carristi del Carnevale di Fano.Il ricchissimodi appuntamenti ( qui il pdf) prevede anche unaallestita nel parcheggio di via XXIV Maggio, ma in agenda c'è spazio anche per ilcon i concerti dai balconi e la. In particolare, il più famoso è ilalle Cantine del settecentesco Palazzo Fabbri in via Mura Sangallo.Su una superficie di circa 350 metri quadri è possibile ammirare un vero e proprio capolavoro di arte, precisione e minuzia di particolari. In cinquanta scene (diorami) differenti, si animano 500 statue a movimento meccanizzato costruite appositamente da maestri d’arte. Il Presepe di San Marco riproduce episodi biblici del Vecchio e Nuovo Testamento ed è considerato uno deiTra gli eventi più significativi segnaliamo infine la"The best of...In piazza" (31 dicembre, ore 22:30) e la(6 gennaio, ore 15) in Piazza XX Settembre con spettacoli, animazioni e l'arrivo della calza.Mercatini di Natale - Il Natale PiùPincio e via Arco d'Augusto, Fano (Pesaro e Urbino).dal 26 novembre 2022 all'8 gennaio 2023.26-27 novembre, 2-3-4, 8-9-10-11, 16-17-18-19-20-21-22-23-24 dicembre 2022 e 6-7-8 gennaio 2023.Le altre inziative di Natale si svolgono secondo un fitto calendario di appuntamenti, tutti i giorni dal 26 novembre 2022 all'8 gennaio 2023.dalle ore 9 alle 20 (mercatini).Maggiori informazioni e programma completo sul sito Visit Fano e sulla pagina Facebook del Natale Più.