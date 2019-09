Terme di Carignano: lo stabilimento termale di Fano

Storia delle terme

Lo stabilimento termale di Carignano si trova a meno di dieci kilometri dal capoluogo Fano , lungo la valle del torrente Arzilla, nell’immediato entroterra marchigiano, e prende il nome dalla, a lungo signori di queste contrade.Terme di Carignano si colloca infatti a valle del borgo in cui sorge l’antico palazzo della famiglia regnante, e comprende lafra il 1920 ed il 1924 ed une ad alto fusto che forniscono ombra e relax ai visitatori del centro curativo, che lo sfruttano soprattutto per una passeggiata fra uan sessione e l’altra delleIl complesso termale,, permette di corroborare i trattamenti effettuati con le acque della localecon quelli delle acque di mare, naturalmente saline.Considerata la breve distanza fra il centro curativo ed il mare della Riviera Adriatica, Terme di Carignano rappresenta, al pari di molti altri centri termali delle Marche , un’ottima occasione di abbinare benessere curativo naturale e vacanze in spiaggia nel periodo estivo.Gli impianti delle Terme di Carignano sono alimentati tramite le acque della sorgente Beatrice, classificate come, utilizzate soprattutto nell’ambito delle, qui declinate sotto forma di aerosol, docce nasali, inalazioni caldo/umide, nebulizzazioni, insufflazioni endotimpaniche, humage ed irrigazioni nasali, efficaci contro le patologie delle alte e basse vie respiratorie e della sordità rinogena.Molto interessanti a livello terapeutico anche la balneoterapia contro affezioni cardiovascolari e artroreumatiche ed i fanghi contro gli inestetismi della pelle. Tutti i trattamenti curativi sono mutuabili grazie alla. Il centro termale resta aperto nelIndirizzo, telefono, sito ufficialevia Bevano n°43/45 - 61032 Fano - località Carignanotel. 0721885128

www.termecarignano.it Chi viaggia in auto, moto o camper, arriva comodamente a Terme di Carignano sfruttando il fatto che il complesso termale sorge a pochissima distanza dal tracciato della A14: chi proviene da nord percorre l’Adriatica fino allo svincolo di Pesaro-Urbino, chi arriva da sud esce invece allo svincolo di Fano . In entrambi i casi bastano poi pochi minuti fino allo stabilimento. Chi viaggia coi mezzi pubblici sfrutta invece la linea ferroviaria litoranea adriatica che collega tutti i centri maggiori della Riviera Adriatica sia con Pesaro che con Fano, da cui si prende il bus che raggiunge Terme di Carignano in circa tre quarti d’ora.