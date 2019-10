La Festa della Cicerchia a Serra de' Conti

Informazioni utili per partecipare

La cittadina marchigiana di Serra de' Conti è pronta ad accogliere una nuova edizione della prestigiosaOgni anno la piccola località si trasforma in una grande attrazione per abitanti e turisti, pronti a divertirsi grazie alla riscoperta di piatti tipici e di tradizioni che appaiono ormai sopite.prenderà piede una manifestazione ricca di elementi molto suggestivi. La maggior parte degli eventi sarà ovviamente incentrata sul cosiddetto legume povero, tornato in auge nel corso degli ultimi anni dopo un periodo di buio che lo stava portando fino all'estinzione. È stato grazie ad alcuni contadini marchigiani che il prodotto ha ripreso vigore ed è tornato ad essere uno dei punti di riferimento della zona delLa sagra sta vivendo una fase di profonda evoluzione e sottolinea l'importanza della, un valore fondamentale per consentire la sopravvivenza di numerose colture agricole. Inoltre, in collaborazione con l'ente Slow Food Marche, sarà consegnato ilLanasconde una storia millenaria. Infatti, il legume fu coltivato già a partire dall'epopea deglie poi utilizzato al meglio dai. La cosiddettaera però originaria delOggi il prodotto quasi irrinunciabile sulle tavole marchigiane viene seminato ai primi di aprile e viene preferito ad altri legumi come ie leper una concentrazione più elevata di amidi e più contenuta di grassi. Entrambi elementi che la rendono molto positiva per il nostro organismo. A tutto questo, bisogna aggiungere il valore dellain ambito culinario, con la sua capacità di rendere molto più saporite numerose ricette di una certa rilevanza.Il centro di Serra de' Conti sarà ricco di questo prodotto nei tre giorni della sua festa e ci sarà da leccarsi i baffi.Ovviamente lasarà anche una grande occasione per riscoprire la tradizione della località marchigiana. Ad esempio, le eccellenze culinarie potranno essere degustate pressoe ci sarà soltanto l'imbarazzo della scelta tra trattorie, cantine e locande di primissimo livello.Spazio anche all'con l'esposizione di autentiche opere d'arte fatte a meno, in vimini, legno, terracotta, vetro e tanto altro ancora. Diversi produttori agricoli metteranno a disposizione dei visitatori numerose delizie locali, come ad esempio il pomodoro da Serbo o la favetta di Fratterosa.Non mancheranno artisti di strada e cantastorie, per rendere la cornice ancora più unica ed accattivante.Per chi avrà intenzione di scoprire la storia di Serra de' Conti, infine, è possibile visitare il Museo delle Arti Monastiche e il Chiostro di San Francesco, oltre ad un centro storico davvero interessante.Festa della CicerchiaSerra de’ Conti (Ancona).dal 22 al 24 novembre 2019.maggiori informazioni sul sito ufficiale o sulla pagina Facebook dedicata