I mercatini di Natale a Castel Tirolo

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Il, esempio ancora intatto di fortificazione romanica, si trasforma, come ogni anno, in un luogo suggestivo che non ospita un semplice, ma una manifestazione molto più ricca e variegata: l'In programma il, l'evento ospita la classica mostra di presepi e numerosi stand di prodotti artigianali locali e di assaggi della gastronomia del posto. Gli espositori, scelti come ogni anno in base a criteri molto severi, propongono nei loro stand le manifatture di oggetti d'artigianato.Il mercatino di Natale a Castel Tirolo prevede anche concerti nataliziche intonano le tipiche melodie tirolesi, mentre la corte interna del castello viene trasformata per lasciare spazio ai bambini, impegnati dalle molte attività a loro dedicate come workshop e spettacoli.Avvento a Castel TiroloCastel Tirolo (Bolzano).3-4-7-8 dicembre 2022.ingresso gratuito.dalle 10 alle 18.Maggiori informazioni informazioni sul sito del Castello e sul sito di Merano Sudtirolo per raggiungere Tirolo è disponibile il servizio navetta gratuito dalla stazione bus Terme Merano in via Piave al centro paese di Tirolo (davanti all’Associazione Turistica).