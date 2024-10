La sagra del Pane e dell'Olio di oliva a Montelibretti

Informazioni utili, date e orari della Sagra del Pane e dell'Olio

La Sagra del Pane e dell'Olio di Oliva a, in provincia ditorna per la XVII edizione nel fine settimana delè il nome della mostra mercato dell'olio e dei prodotti tipici della Sabina, una manifestazione caratterizzata da numerose degustazioni che permettono di apprezzare il gusto e la fragranza di un prodotto tanto comune quanto irresistibile.L', infatti, è considerato l'oro verde di questa località: lo si produce sulla, e le diverse varietà di olivi locali, da cui derivano prodotti di valore assoluto, sono i protagonisti della sagra.I partecipanti hanno l'opportunità di essere protagonisti didirettamente nei frantoi. Tra gli appuntamenti in programma anche unada non perdere, in cui saranno esposte le delizie del territorio. Naturalmente, il focus della sagra è sull'olio di oliva extra vergine, con il suo colore giallo dorato peculiare e il suo sapore fruttato, con sentori che richiamano la mandorla, il carciofo e l'erba fresca.Pane, olio e...centro storico di Montelibretti (Roma).16-17 novembre 2024.ingresso gratuito.maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook della Pro Loco.