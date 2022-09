Simposio Top Wine, sul Sass Pordoi la più alta degustazione del mondo

Informazioni, date, orari e prezzi del Top Wine

Con l'autunno torna anche il, che quest'anno giunge alla 22° edizione. Siamo in, dove questa manifestazione è unica nel suo genere: un connubio perfetto tra enogastronomia e alta montagna, una degustazione di grandi vini del Trentino Alto Adige al Sass Pordoi, che nel 2020 e 2021 è stata annullata a causa della pandemia.L'evento si chiamaperchè combina alla perfezione una degustazione dei migliori vini e prodotti gastronomici della regione. Presenti alla manifestazione ci sonoe non solo, inoltre confermano la loro presenza icome i salumi, i formaggi del caseificio sociale val di Fassa e i prodotti da forno.Nella magica cornice delle, presso il, con la sua terrazza panoramica che offre unasulle vette del, si rimane affascinati da uno spettacolo naturale unico che da solo vale la pena di essere visto anche senza alcun evento.Il Rifugio Maria, pur trovandosi a 2950 metri di altitudine (proprio sopra), è comodamente raggiungibile con la funivia, la cui stazione d’arrivo accede direttamente alla terrazza panoramica. Questo collegamento rende, anche a chi non è esperto di montagna ma ne sa assaporare la maestosità e l’arte. La stazione di partenza è a Passo Pordoi, a soli 13 km da Canazei.Il pacchetto completo per partecipare alpropone peril viaggio in funivia andata e ritorno, il bicchiere per la degustazione dei vini, degustazione stuzzichini e un gadget. Il biglietto d'ingresso dà diritto inoltre al voucher sconto per l’acquisto del. Si tratta di un'occasione da non perdere per tutti i golosi amanti della montagna. La prenotazione è obbligatoria a questo link (a partire dal 5 settembre 2022).Ricordiamo che l'appuntamento è precedutodallasempre al Sass Pordoi, per un pomeriggio dedicato a un viaggio enologico e culturale alla scoperta della Piana Rotaliana e alla storia del Teroldego.Simposio Top Wine 2950Rifugio Maria sul Sass Pordoi, Canazei (Trento).14-15 ottobre 2022.- La partecipazione alla Masterclass costa 40 € (comprensivo di biglietto funivia a/r e degustazione guidata da Mariano Francesconi. Prenotazione obbligatoria allo 0462 608853).- La partecipazione al Top Wine 2950 costa 70 € (comprensivo di biglietto funivia a/r, bicchiere serigrafato e porta bicchiere, degustazione vini, stuzzichini, gadget e voucher sconto per Piatto Top Wine. Prenotazione online obbligatoria).- Masterclass Teroldego Evolution: 14 ottobre 2022, ore 14-16:30.- Top Wine: 15 ottobre 2022, ore 10-17.Maggiori informazioni sul sito ufficiale del Turismo di Canazei.