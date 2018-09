La Festa delle Zucche a Cordenons

Informazioni utili per partecipare

Come ogni anno, a chiudere definitivamente la stagione estiva ed aprendo quella invernale a Cordenons , nel Friuli-Venezia Giulia, si svolge la tradizionaleE' una fiera che va a promuovere un prodotto tipico della zona mostrandone la sua grande versatilità ed utilità in molti piatti diversi tra loro, dando sempre un sapore particolare, perfettamente distinguibile e delicato.La festa, considerata una delle più importanti sagre della zucca in Italia , non si concentra solo sull'aspetto culinario del prodotto, ma ne fornisce un altro utilizzo, cioè quello decorativo con tanti modi diversi, anche per la casa tramite particolari processi semplici da attuare. La fiera si svolge sempre ad ottobre, chiudendo il percorso estivo che apre la Festa di Primavera Viarte che si svolge nel mese di maggio.La Festa delle Zucche è però un modo per promuovere, oltre che il prodotto che dà il nome alla stessa festa, anche i. Tra questi si possono citare il famosissimo Prosciutto Crudo di San Daniele, il salame friulano, ma anche la grappa, oltre alle tante varietà di uva e quindi di vino prodotto nel territorio.Naturalmente sono spesso presentidei negozi commerciali della zona e stand dove poter avere degli assaggi di tutte queste bontà.Si potranno inoltre assaporare le primeed il vin brulè se magari il clima non sarà dei migliori. Saranno inoltre presenticon laboratori, giochi ed attività che li divertiranno e li terrano molto impegnati.Non si deve però solo pensare all'enogastronomia quando si parla della Festa delle Zucche di Cordenons : questa diventa anche un'occasione per visitare la città e far conoscere ai turisti le bellezze artistiche ed architettoniche con varie visite guidate organizzate tutti i giorni.Ci saranno anche concorsi per lain casa e, naturalmente, saranno presenti anche chef che terranno corsi gratuiti di cucina.Festa delle Zucche - Fiesta de li SucisPiazza della Vittoria, Cordenons (provincia di Pordenone, Friuli-Venezia Giulia).27 e 28 ottobre 2018.non disponibile.tutte le informazioni sulla pagina ufficiale : Cormons si trova in provincia di Gorizia , non ditante dal confine con la Slovenia . Per raggiungere la cittadina si percorre la A4 fino a Villesse e poi si devia sulla A34 in direzione di Gorizia. L'uscita migliore è la second che s'incontra. Cordenos è anche raggiungibile con il treno, la stazione si trova sulla linea Udine-Gorizia.