La Sagra della Zucca a Mezzago

Informazioni, date e orari della Sagra della Zucca

Calendario delle aperture

Ottobre 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

La Mezzago , o per meglio dire la, giunge quest’anno alla sua 5° edizione e celebra come sempre l’autunno locale e le sue specialità gastronomiche.L’appuntamento è per due fine settimana consecutivinella classica cornice di Palazzo Archinti (già sede della Sagra dell’Asparago Rosa in primavera), dove i volontari della Pro Loco organizzano questa manifestazione accogliendo gli ospiti con prelibatezze dai tipici sapori autunnali in un ristorante allestito in locali coperti e riscaldati.A tavola non manca niente: buon cibo e prodotti agricoli locali, vini e birre di qualità, ma in programma ci sono anche eventi di ogni tipo tra musica, intrattenimento, giochi e spettacoli per i più piccini, mercato agricolo, show cooking e molto altro.a cena, mentre lacon prenotazione obbligatoria (vedi orari e dettagli nello specchietto riepilogativo in fondo all’articolo). Segnaliamo inoltre che domenica 22 ottobre è presente anche ildalle ore 10 alle 13.Se ti interessa l’argomento, leggi anche il nostro articolo sulle principali sagre della zucca in Italia Sagra nella ZuccaPalazzo Archinti, Piazza della Libertà, Mezzago (Monza e Brianza).20-21-22 e 27-28-29 ottobre 2023.ingresso gratuito.sagra gastronomica.il ristorante è aperto il venerdì dalle ore 19:30 (un solo turno, solo su prenotazione);sabato doppio turno ore 19:15 e 21:15 (solo con prenotazione);domenica un solo turno alle ore 12:30 (solo con prenotazione).la prenotazione è obbligatoria e si effettua telefonicamente al 351 810 8809 (il numero è operativo solo dalle 17 alle 20).maggiori informazioni e il programma dettagliato sono disponibili sul sito e sulla pagina Facebook della Pro Loco, tel. 039 6020288, info@prolocomezzago.it.dall’Autostrada A4 uscita di Cavenago Brianza, poi proseguire per Mezzago.Dalla stazione ferroviaria di Monza c’è un autobus per Mezzago.L’aeroporto di Milano Malpensa è quello di riferimento.